"منشور" يجبر إدارة نادي نفط الوسط على إنهاء تعاقدها مع حسن هادي

النادي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، أن" إدارة نادي نفط الوسط تأسف للفيديو المصور لعضو الملاك التدريبي حسن هادي والذي نشر على صفحته الشخصية وما جاء به من ألفاظ نابية تخدش الذوق العام وتسيء لكيان النادي خصوصاً وأن نفط الوسط يمثل مدينة مقدسة ومؤسسة راعية ترفض الإساءة للبشرية مهما كانت صفاتهم وآراؤهم".وأضاف:" قررت إدارة النادي فوراً إبعاده عن الفريق وإنهاء التعاقد معه وسيتم استدعاؤه والتحقيق معه عن الأسباب التي دفعته لهكذا سلوك، وستعقد الإدارة اجتماعاً طارئاً للوقوف على تداعيات الموضوع والسبب الذي دفع مدرب يحمل شعار النادي من أن يسلك هذا السلوك من دون التفكير بعواقبه الوخيمة"، مبيناً أن "إدارة النادي تؤكد التزامها أمام الأسرة الرياضية والجهة الراعية بالالتزام بمسؤولياتها الإدارية في خلق حالة من الانضباط والاحترام في سلوكيات منتسبيها والالتزام بالمبادئ السامية للحركة الرياضية".