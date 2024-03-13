موعد قرعة ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وتستعد الأندية الكبرى للدخول في معترك المنافسة القارية، خاصة حامل اللقب مانشستر سيتي والبطل التاريخي ريال مدريد، كما شاهدنا عودة برشلونة وآرسنال.ويتم تحديد الفرق المتنافسة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بنظام القرعة والتي نستعرض تفاصيلها في التقرير الآتي.متى موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟يتم إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 يوم الجمعة 15 مارس/آذار 2024 .وسوف تُقام القرعة في الثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.ما القنوات الناقلة لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟يتم بث قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 عبر قناة beIN Sports News المفتوحة.كما يمكن مشاهدة البث عبر الإنترنت على الحساب الرسمي لشبكة قنوات بي إن سبورتس على "يوتيوب" بجانب تطبيق TOD TV.