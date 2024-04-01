بسعر خيالي.. عرض سرير رونالدو للبيع بمزاد علني

وقال موقع (24ur) إن وجود اللاعب البرتغالي في العاصمة السلوفينية تسبب في حالة من "الهوس الأصلي برونالدو".وسعى عدد كبير من المشجعين للاقتراب من اللاعب والحصول على توقيعه أو التقاط صور معه.وقال الموقع: "لم يرض النجم الكثير من الجماهير بسبب تفاديه هذه المحاولات بعد ودية منتخب البرتغال وسلوفينيا التي انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدفين نظيفين".وقرر فندق (غران بلازا هوتيل) في العاصمة السلوفينية الذي أقامت فيه بعثة المنتخب البرتغالي طرح الفراش للبيع في مزاد لأغراض خيرية بسعر مبدئي قيمته 5 آلاف يورو.وسيعقد المزاد في نهاية أبريل/نيسان، كما أكد الفندق.