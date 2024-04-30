التونسية أنس جابر تتخطى أوسباتنكو وتبلغ ربع دور بطولة مدريد للتنس

واحتاجت أنس لساعة واحدة وسبع دقائق لحسم المباراة بواقع ( 6-0 ) و (6-4).وحققت أنس (29 عاماً)، فوزها الثالث على أوستابنكو، بطلة رولان غاروس لعام 2017، من أصل خمس مواجهات مع اللاتفية البالغة (26) عاماً.وتنتظر التونسية في الدور ربع النهائي، الفائزة من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق بين الأمريكيتين كوكو غوف وماديسون كيز.