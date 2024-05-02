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طقم ليفربول للموسم القادم يكشف عن مستقبل صلاح مع النادي

رياضة

2024-05-02 | 10:57
طقم ليفربول للموسم القادم يكشف عن مستقبل صلاح مع النادي
المصدر:
وكالات
1,317 مشاهدة

كشف نادي ليفربول، اليوم الخميس، النقاب عن طقمه الجديد لموسم 2024-25، مع لمسة من الحنين إلى الماضي بعد استخدام القميص الأسطوري السابق كمصدر إلهام.

ويستعد ليفربول لموسم جديد بدون المدير الفني يورغن كلوب بعد أن أعلن الألماني أنه سيترك منصبه في أنفيلد بعد 9 سنوات في المنصب، مع تعيين مدرب فينورد آرني سلوت ليحل محله على رأس الفريق.

وبهذا قدم النادي تلميحا لما ستبدو عليه الحياة في النادي بعد رحيل المدرب البالغ من العمر 56 عاما بعد الكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل، الذي استوحي من فريقهم الشهير عام 1984.

ويمثل القميص الجديد تغييرا كبيرا عن الطقم الحالي، والذي يغلب عليه اللون الأحمر العادي مع ياقة وأكمام بيضاء، كما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.

ويتضمن هذا الإصدار خطا مقلما أسفل الجسم وحزامين أبيضين مع شريط أحمر في المنتصف يعمل بمثابة الياقة، تماما مثل التصميم الكلاسيكي.

يوجد أيضا خط أفقي يمتد على طول منتصف النمط المقلم، مما يمنح التصميم مظهرا أكثر حداثة.

في الموسم الماضي، كانت شعارات فريق ليفربول كلها بيضاء، ولكن في الموسم المقبل تغيرت الأمور قليلا. الآن تم وضع شعار الشركة المصنعة "نايكي" وشعار النادي باللون الذهبي.

ومع ذلك، يظل الراعي الرئيسي لليفربول، بنك ستاندرد تشارترد، باللون الأبيض، كما هو الحال مع الراعي الرسمي لشركة "إكسبيديا".

ولعل أبرز النجوم الذين شاركوا في استعراض الطقم الجديد للفريق، قائد الفريق النجم الهولندي فيرجل فان ديك على الرغم من التساؤلات حول مستقبله مع انتهاء عقد المدافع الموسم المقبل.

وكان فان ديك رفض، في وقت سابق من الموسم، الالتزام بمستقبله للنادي، قبل أن يصر لاحقا على أنه "يحب النادي".

بالمثل، شارك النجم المصري محمد صلاح في استعراض الطقم الجديد، الأمر الذي يستبعد مغادرته قلعة الإنفيلد، كما هو حال قائد الفريق.

وقال فان ديك، الذي قاد نجوم الفريق في استعراض الطقم الجديد، إلى جانب محمد صلاح وإبراهيم كوناتي وداروين نونيز وأليكسيس ماك أليستر وجو غوميز، إنه سعيد بالتصميم الجديد وأشاد بإحساس القميص، وأثنى على فريق 1984 الشهير وأعرب عن أمله في أن يسمح ذلك للفريق الحالي "بالبناء على التاريخ".

وفيما يتعلق بصلاح، فقد تساءل كثيرون حول مستقبله في النادي، في ظل التغييرات الكبرى التي يشهدها ليفربول، بين البقاء في صفوف الريدز ومواجهة التحديات الجديدة، أو اتخاذ قرار الرحيل وخوض تجربة جديدة.

وكانت صحيفة "ذا أثليتك" فجرت في وقت سابق خبرا يتعلق ببقاء النجم المصري، مع الفريق في تقرير مثير مساء الإثنين.

ووفقا لصحيفة "ذا أثليتك"، فأن إدارة ليفربول اتفقت مع صلاح على بقائه الموسم المقبل، وهي تخطط للموسم المقبل وفقا لفكرة بقاء صلاح مع "الريدز".

وأشارت مصادر في النادي للصحيفة أن النجم المصري "لم يمنح أي إشارة بإنه يرغب بالرحيل عن الفريق".

كما أشارت الصحيفة إلى أن الأندية السعودية "تدرك" أن محمد صلاح باق مع ليفربول الموسم المقبل، على الأقل.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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