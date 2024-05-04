رونالدو يسجل الهاتريك رقم 66 في مسيرته

وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقتين 7 و12 من الشوط الأول، قبل أن يتمكن من إضافة الهدف الثالث له بالدقيقة 52.

ويعد ذلك هو الهاتريك رقم 66 لرونالدو على مدار مسيرته الاحترافية مع الأندية التي لعب لها بجانب المنتخب البرتغالي.وسجل رونالدو هاتريك 3 مرات مع مانشستر يونايتد وهو نفس الحال بالنسبة ليوفنتوس، بجانب 45 رفقة ريال مدريد بالإضافة إلى 10 مع البرتغال.ووصل مع النصر للهاتريك الخامس منذ انضمامه للفريق في كانون ثان 2023، ليصل إلى الثلاثية 66 في مسيرته.وسبق وأن سجل رونالدو سوبر هاتريك في شباك الوحدة خلال الدور الثاني من الموسم الماضي، قبل يحرز هدفا في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي ثم ثلاثية جديدة بلقاء اليوم.