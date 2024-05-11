تعليق جديد يخص مصير مودريتش مع ريال مدريد

وخرجت عدة تقارير صحفية إسبانية منذ ساعات، تفيد بأن إدارة ريال مدريد قررت عدم تجديد عقد مودريتش، وهو ما يعني رحيله بنهاية الموسم.وقال ليميتش: "حتى الآن لا يوجد أي شيء واضح حول مستقبل مودريتش مع ريال مدريد، والأسبوع المقبل ستكون الأمور أكثر وضوحا بالنسبة لنا".وأضاف: "ريال مدريد بمثابة وطن مودريتش، وسوف نقرر معا الأفضل".وسبق أن كشف برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، أن مودريتش سيعلن رحيله عن الريال، إذا لم يمنحه مسؤولو الميرنجي عرضا، حتى انتهاء مباراتي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.وأفادت تقارير صحفية بأنه برحيل مودريتش، سيكون القميص رقم 10 بانتظار الوافد الجديد كيليان مبابي، والذي أعلن رحيله قبل ساعات عن باريس سان جيرمان.