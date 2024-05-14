بالأهداف العكسية.. مارتينيز بطل المونديال يدخل التاريخ من الباب الخلفي

وبكر ليفربول بالتسجيل عندما مرر الدولي المصري محمد صلاح كرة إلى هارفي إيليوت المتوغل داخل المنطقة فرفعها عرضية ارتطمت بكتف المدافع الإسباني باو توريس وحاول مارتينيز التقاطها فأفلتت من بين يديه قبل أن يتابعها بيمناه بالخطأ في مرماه في الدقيقة الثانية.ووفقا لشبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم "فقد سجل إيميليانو مارتينيز ثلاثة أهداف بالخطأ في مرماه في مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الحارس صاحب أكبر عدد من الأهداف العكسية في تاريخ المسابقة".ومن جانبها، ذكرت شبكة "سكواكا" عبر حسابها على منصة "إكس"، أن مارتينيز بات أول حارس مرمى في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل ثلاثة أهداف بالخطأ في مرماه بـ"البريميرليغ".وانتهت المباراة بالتعادل 3-3 ليرفع أستون فيلا رصيده إلى 68 نقطة في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي فيما عزز ليفربول موقعه في المركز الثالث مع 79 نقطة.