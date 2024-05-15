حلها بيد لاعب سعودي.. أزمة مفاجئة لبرشلونة بسبب المباريات المدفوعة

برشلونة كان يرغب في خوض مباراة ودية أخرى في نهاية الموسم الحالي وقبل بداية التحضيرات للموسم المقبل، لكن يبدو أن خططه للقيام بذلك قد تم إحباطها.يأتي ذلك في ظل بحث نادي برشلونة عن مصادر جديدة للتمويل، وحل الأزمة المالية التي يعاني منها منذ فترة.ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة كان يبحث عن مباراة ودية تدر له دخلا بقيمة 4-5 ملايين يورو في كوريا الجنوبية، وقد فتح محادثات مع مروج كوري جنوبي لتنظيم الحدث.وكانت الخطة هي لعب مباراة ودية مع إف سي سيؤول في 30 أو 31 مايو/أيار الحالي، لكن التزامات الفريق الكوري في الدوري يومي 28 مايو و3 يونيو/حزيران جعلت المهمة صعبة.هناك عقبة أخرى تتمثل في انضمام العديد من اللاعبين لمنتخبات بلادهم في هذا الوقت.على جانب آخر، استقر محمد نور، نجم اتحاد جدة والمنتخب السعودي السابق، على تنظيم مهرجان اعتزاله بعد نهاية الموسم الحالي.وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية إن محمد نور يرغب في توجيه الدعوة إلى برشلونة للمشاركة في مهرجان اعتزاله.ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريق المدعو، وآخر مكون من أساطير الاتحاد والمنتخب السعودي.وكان محمد نور، الذي ودع الملاعب عام 2016، قد تعاقد سابقا مع شركتين لتنظيم وتسويق مهرجان اعتزاله.