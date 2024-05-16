نصائح لتشافي بترك برشلونة في اسرع وقت

وكان تشافي قد تراجع مؤخرا عن قرار الرحيل عن برشلونة بعد مناقشات مع رئيس النادي خوان لابورتا، ما خلق انقساما بين جماهير الفريق.وبعدما انهار برشلونة أمام جيرونا 2-4 قبل أسبوعين، بدا قسم كبير من جمهور برشلونة مترددًا بشأن استمرار تشافي.ووفقًا لما ذكرته إذاعة "كادينا سير"، لم يكن المدير الرياضي لبرشلونة ديكو موافقًا على قرار استمرار تشافي، على الرغم من النفي العلني من الطرفين.وكشفت الإذاعة أيضا، أن المقربين من تشافي يحثونه على مغادرة النادي في أقرب وقت ممكن، ولا يرون أي طريقة يمكن أن تنتهي بها الأمور بشكل جيد.لكن "كادينا سير"، استبعدت في الوقت ذاته أن يغير تشافي رأيه مرة أخرى، لأنه سيكون عرضة لسخرية الجميع، كما أن صورته أمام الإعلام الكتالوني ستضرر أكثر، وربما تؤثر على أي آمال لديه في الحصول على وظيفة أخرى مستقبلا.