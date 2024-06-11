الدور الثاني من التصفيات الآسيوية يختتم اليوم.. لقاءات حاسمة بمجموعات مختلفة

لحساب المجموعة الأولى في المنافسات، تلتقي قطر مع الهند في مهمة سهلة للعنابي الذي حسم تأهله مبكرًا، بانتظار تحديد هوية المتأهل الثاني بين الهند وأفغانستان.وتملك قطر 13 نقطة في الصدارة، فيما تأتي الهند بالمركز الثاني برصيد 5 نقاط، وتأتي أفغانستان في المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتحتل الكويت المركز الرابع والأخير برصيد 4 نقاط.وضمن المنتخب القطري صدارة المجموعة، مما قد يدفعه للاعتماد على الواعدين كما فعل في المواجهة السابقة، فيما يبدو المنتخب الهندي بحاجة ماسة للفوز من أجل خطف بطاقة التأهل، فيما يأمل منتخب أفغانستان تعثر الهند وفوزه على الكويت من أجل مرافقة قطر للدور المقبل.من ناحيته، يصطدم المنتخب السوري بنظيره الياباني في المجموعة الثانية في إطار المساعي السورية للتأهل إلى الدور الثالث من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في مهمة صعبة لنسور قاسيون.تحتل اليابان المركز الأول برصيد 15 نقطة، فيما تحتل سوريا المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وتأتي كوريا الشمالية في المركز الثالث برصيد 6 نقاط، وتحتل ماينمار المركز الرابع برصيد نقطة واحدة فقط.منتخب سوريا بحاجة إلى الفوز على اليابان من أجل ضمان التأهل، وهي مهمة صعبة بالنظر إلى فوز اليابانيين في الذهاب بخماسية نظيفة، ويدرك السوريون أنهم أوقعوا أنفسهم في أزمة حقيقية بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام كوريا الشمالية، التي تنتظر بدورها تعثر السوريين والفوز على ماينمار للتأهل إلى الدور المقبل.في المجموعة السابعة، تلتقي السعودية مع الأردن في قمة عربية شرفية تهدف إلى تحديد متزعم القمة في المجموعة، بعد أن ضمن الفريقان الوصول إلى الدور المقبل من التصفيات.وتحتل السعودية الصدارة برصيد 13 نقطة، وجاء الأردن في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وتحتل طاجيكستان المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتأتي باكستان في المركز الرابع برصيد خالٍ من النقاط.في المجموعة التاسعة، يلتقي منتخب فلسطين نظيره الأسترالي بعد أن ضمن الفريقان التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات الآسيوية المزدوجة.أستراليا تحتل الصدارة برصيد 15 نقطة، وتأتي فلسطين في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ثم لبنان برصيد 3 نقاط، وتأتي بنغلاديش في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، علمًا أن مواجهة الذهاب انتهت بين أستراليا وفلسطين بهدف دون رد لصالح الأستراليين.وتشهد التصفيات الآسيوية مباريات أخرى تجمع بين: كوريا الجنوبية والصين، إندونيسيا والفلبين، تايلاند وسنغافورة، ماليزيا وتايبيه، كوريا الشمالية وماينمار، طاجيكستان وباكستان، تركمانستان وهونغ كونغ، الكويت وأفغانستان، لبنان وبنغلاديش، عمان وقيرغيزستان، الإمارات والبحرين، إيران وأوزبكستان، العراق وفيتنام، اليمن ونيبال.