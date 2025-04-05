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باريس يحصد لقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع
رياضة
2025-04-05 | 13:21
المصدر:
موقع كووورة
261 شوهد
حسم فريق
باريس
سان
جيرمان
تتويجه بلقب
الدوري الفرنسي
2024-2025 بالفوز 1-0 على ضيفه أنجيه، اليوم السبت، في الجولة 28 من المسابقة.
وسجل ديزيريه دوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ليؤكد تتويج فريقه باللقب قبل ست جولات من انتهاء المسابقة.
وحقق العملاق الباريسي اللقب للموسم الرابع على التوالي، وابتعد بصدارة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة، وخلفه سانت إيتيان (10 ألقاب).
ورفع
باريس
سان
جيرمان
رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة، يليه
موناكو
ب50 نقطة قبل مواجهة
بريست
في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 27 نقطة في المركز 14.
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