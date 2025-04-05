باريس يحصد لقب الدوري الفرنسي للموسم الرابع

وسجل ديزيريه دوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 55، ليؤكد تتويج فريقه باللقب قبل ست جولات من انتهاء المسابقة.وحقق العملاق الباريسي اللقب للموسم الرابع على التوالي، وابتعد بصدارة الأكثر تتويجا باللقب برصيد 13 مرة، وخلفه سانت إيتيان (10 ألقاب).ورفع رصيده إلى 74 نقطة في الصدارة، يليه ب50 نقطة قبل مواجهة في نفس الجولة، بينما تجمد رصيد أنجيه عند 27 نقطة في المركز 14.