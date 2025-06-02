حفاضة طفل في رأس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (فيديو)

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
من الأخير
من
02:00 PM
الى
03:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
وزير الداخلية يوجه بتشكيل 16 لجنة لتطبيق الأمن المناطقي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
السومرية نيوز – دولي
تعرض رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، الى موقف محرج حين البس احد الاشخاص حفاضة طفل في رأسه.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-528409-638844768276229914.jpg
حفاضة طفل في رأس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (فيديو)
رياضة
2025-06-02 | 11:59
2025-06-02T11:59:34+00:00
https://embed.kwikmotion.com/embed/ufk4amhsmx9qt8uwip7k6g?responsive=0&RelVideos=1&width=100&height=100&autoplay=0&ads_cust_params=%26platform%3dweb%26articleId%3d528409%26topic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26stopic%3d%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d8%b6%d8%a9%26pt%3darticle%26keywords%3d%26domain%3dalsumaria.tv%26episode%3d%26genre%3d%26season%3d%26show_id%3d%26show_name%3d&ads_ppid=471ad73e-04dc-4692-aa62-19230af838dc&InitAdsBeforePlayer=1
808 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
تعرض رئيس
اللجنة الأولمبية
الدولية
توماس باخ
، الى موقف محرج حين البس احد الاشخاص حفاضة طفل في رأسه.
ووفق مقطع فيديو تناقله ناشطون على التواصل الاجتماعي، فأن رئيس
اللجنة الأولمبية
الدولية
توماس باخ
، تعرض لموقف مسيء بوضع "حفاضة طفل" على رأسه من قبل شخص مجهول أثناء جلوسه في إحدى المقاهي بأوروبا".
وجاء ذلك وفقا للناشطين ان "هذا التصرف تم بناء على احتجاج هذا الشخص على موقف باخ
المؤيد
لمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في
الأولمبياد
كمحايدين".
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
منصةْX
مقالات ذات صلة
اللجنة الأولمبية تحسم الجدل حول مباراة الزوراء والشرطة
11:06 | 2025-04-22
العراق يعرض تقريرين حول اتفاقية حقوق الطفل أمام اللجنة الدولية في جنيف
10:17 | 2025-05-15
رئيس اللجنة القانونية بمجلس بغداد تنسحب من تقدم
08:37 | 2025-05-27
رئيس مجلس النواب يتوجه الى الجزائر على رأس وفد نيابي
07:00 | 2025-05-02
رئيس
اللجنة
+A
-A
اخترنا لك
أزمة كبيرة في مونديال الأندية قبل انطلاقه بأيام
12:03 | 2025-06-02
جماهير باريس تشن حملة هجومية.. انتقادات لـ "ميسي ومبابي ونيمار"
09:51 | 2025-06-02
محمد صلاح يفوز بجائزة لاعب الموسم في ليفربول
07:54 | 2025-06-02
برشلونة يتوصل لاتفاق مع الحارس غارسيا
07:46 | 2025-06-02
برونو فرنانديز يقترب من الهلال السعودي
02:40 | 2025-06-02
طرد الشيف نصرت من حفل أبطال أوروبا (فيديو)
01:29 | 2025-06-02
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
محليات
19.41%
15:02 | 2025-05-31
نتائج السادس الابتدائي في محافظة ميسان
15:02 | 2025-05-31
شلال وسط بغداد.. مجسر الزعفرانية "ينزف" ماءً من كل مكان!
محليات
19.31%
01:57 | 2025-06-01
شلال وسط بغداد.. مجسر الزعفرانية "ينزف" ماءً من كل مكان!
01:57 | 2025-06-01
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار
اقتصاد
18.96%
10:02 | 2025-06-01
مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار
10:02 | 2025-06-01
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
اقتصاد
14.28%
03:36 | 2025-06-01
انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:36 | 2025-06-01
نتائج السادس الابتدائي لمحافظة النجف
محليات
14.13%
16:19 | 2025-06-01
نتائج السادس الابتدائي لمحافظة النجف
16:19 | 2025-06-01
بالصور.. سوق الجمعة يودع زبائنه
محليات
13.92%
11:32 | 2025-06-01
بالصور.. سوق الجمعة يودع زبائنه
11:32 | 2025-06-01
المزيد
استطلاعات
بعد تسلمه دعوة رسمية.. هل تهبط طائرة الشرع في بغداد؟
نعم، تهبط بسلام
نعم، تهبط بسلام
لن يحضر
لن يحضر
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
هبوط تتبعه ضجة شعبية وسياسية
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
حفاضة طفل في رأس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (فيديو)
11:59 | 2025-06-02
بالفيديو.. وفد المنتخب الكوري يصل الى البصرة لملاقاة منتخبنا الوطني
10:57 | 2025-06-02
انفجار أنابيب نفط في كركوك
09:43 | 2025-06-02
السيد الصدر يرفض استخدام اسمه واسم آل الصدر في الحملات الانتخابية
06:01 | 2025-06-02
تراجع في الاقبال على شراء "أضاحي" العيد بسبب الحمى النزفية وغلاء الأسعار!
05:58 | 2025-06-02
بغداد... المالية في مواجهة شكاوى ضد تأخر جداول موازنة 2025
05:46 | 2025-06-02
"اشتري تذكرة مع فرض دريس".. ماذا يحصل امام المدينة الرياضية؟
11:41 | 2025-06-01
نجفي مفجوع يستصرخ "التعب راح".. ومجلس المحافظة يعلق
11:09 | 2025-06-01
انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة العراق وكوريا الجنوبية في البصرة
07:09 | 2025-06-01
قوات الشغب تعتدي بالضرب على المهندسين المتظاهرين أمام شركة نفط البصرة (فيديو)
05:19 | 2025-06-01
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.