حفاضة طفل في رأس رئيس اللجنة الأولمبية الدولية (فيديو)

ووفق مقطع فيديو تناقله ناشطون على التواصل الاجتماعي، فأن رئيس الدولية ، تعرض لموقف مسيء بوضع "حفاضة طفل" على رأسه من قبل شخص مجهول أثناء جلوسه في إحدى المقاهي بأوروبا".وجاء ذلك وفقا للناشطين ان "هذا التصرف تم بناء على احتجاج هذا الشخص على موقف باخ لمشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في كمحايدين".