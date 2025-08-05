العراق يخسر أمام نيوزيلندا في افتتاح كأس آسيا للسلة

دخل منتخب اللقاء بشكل مميز بحيث أنهى الشوط الأول متفوّقاً على حساب بنتيجة (43-42) بينما نجحت نيوزيلندا بالتفوّق في الشوط الثاني.وشهدت المباراة تألق اللاعب تايلور من جانب منتخب نيوزيلندا، إذ سجل 19 نقطة و7 متابعات و4 تمريرات حاسمة وقطع الكرة مرّتين.رغم الخسارة، ظهر منتخب العراق بشكل رائع على مستوى التصويب من النقاط الثلاث بنسبة بلغت (46.15%) في مقابل نسبة (28.12%) للمنتخب النيوزيلندي.وتستضيف مدينة جدة في من 5 آب / أغسطس الجاري الى 17 منه.ويشارك منتخب العراق في البطولة ضمن المجموعة الرابعة بجانب الفيليبين ونيوزيلندا والصين تايبيه.