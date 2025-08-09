– رياضة



منذ اليوم، لن تشهد مباريات أي شعارات داعمة للمثلية الجنسية، بعد أن أنهت رابطة البريميرليغ شراكتها مع مؤسسة ستونول (StoneWall).





واضطر اللاعبون والأندية في الدوري الإنجليزي إلى الرضوخ لحملات ستونول التي حظيت ببروباغندا غير مسبوقة في تاريخ الإعلام المحلي، حيث خُصصت جولات من البريميرليغ لدعم مجتمع الميم.



تأسيسًا على ذلك، تم وضع شعار قوس قزح على كل ما يمكن رؤيته في المباريات، بداية من شارة القائد ورباط الأحذية، وصولًا إلى علم الراية الركنية واللوحات الإعلانية في جانب الملعب.



الدوري الإنجليزي يتخلى عن دعم المثلية

كتبت والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم شهادة وفاة حملات دعم ، حينما أنهى كل منهما شراكته مع ستونول، إثر حملات جماهيرية كبرى.



وأذعن صُنّاع القرار في كرة القدم الإنجليزية إلى أصوات الجماهير، فضلًا عن الرفض التام من بعض قادة أندية البريميرليغ، وأبرزهم الإنجليزي مارك غويهو والمصري وفق (BBC).



ورفض مرسي ارتداء شارة المثليين الموسم الماضي 2024-2025 مع فريق إبسويتش تاون، وقال إنه يخضع لتعاليم الإسلامية التي تحرم هذا النوع من العلاقات الجنسية.



للرغبي أيضًا

وحذا الاتحاد الإنجليزي للرغبي حذو رابطة البريميرليغ والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأعلن إنهاء تعاقده مع ستونول، حيث سيبحث عن راعٍ خيري جديد للموسم المقبل، حسب (Telegraph).



وانضمت هذه المؤسسات الرياضية الإنجليزية الثلاث الكبرى إلى عدة كيانات قطعت علاقتها مع ستونول، ففي 2021 انسحبت (BBC) من حملة داعمة أشرفت عليها ستونول.



ورفض مسؤولون بارزون في كرة القدم الإنجليزية مبادئ ستونول التي تنادي بإشراك اللاعبين المتحولين جنسيًّا في المباريات الاحترافية، ما زاد الصدع بين الطرفين، وأدى إلى انفصال رسمي بينهما لاحقًا.



وكانت البريطانية قد قضت في 2025 الحالي بأن تعريف المرأة يعتمد على البيولوجي، وليس وفقًا للتحولات من رجل إلى أنثى، ما دق مسمارًا جديدًا قانونيًّا في نعش هذه المساعي.



الرفض بالإجماع

ومع رفض الجماهير والقضاء، وصناع القرار في الدوري الإنجليزي وقادة الأندية، ووسائل إعلام بحجم ، تقلص نفوذ حملات دعم المثليين.



الكاتب الإنجليزي في يومية تلغراف، ، وصف ما حدث بأنه انتصار عظيم للجماهير، وأوضح أن كرة القدم في البلاد بدأت تتنصل من الخضوع المفرط لحملات مؤسسة ستونول، الفارغة وغير المجدية.



يقول براون: "لقد تصرف الدوري الإنجليزي بخضوع لهذه الحملات على مدار سنوات وكأنها شرائع دينية". وتساءل: "هل صار انتعال حذاء عليه قوس قزح جزءًا من العقيدة يجب أن يذعن له من دون نقاش؟".

