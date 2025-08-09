الصفحة الرئيسية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-536499-638903296059757721.jpg
مجددا.. منتخبنا الوطني لكرة السلة يتعرض للهزيمة الثالثة ببطولة كأس آسيا
رياضة
2025-08-09 | 05:45
317 شوهد
السومرية نيوز
ـ رياضة
تلقى منتخب
العراق
الهزيمة الثالثة على التوالي في النسخة الحالية من لكرة
السلة
2025 المقامة حالياً في جدة أمام منافسه منتخب الفيليبين بنتيجة (66-57)، في المباراة التي أقيمت السبت على صالة
مدينة الملك
عبد الله الرياضية.
ويتنافس "
أسود الرافدين
" في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة بجانب الفيليبين ونيوزيلندا والصين تايبيه.
حقق المنتخب العراقي بداية قوية في الربع الأول متفوقاً بنتيجة (18-12)، قبل أن يخسر الربع الثاني (21-15)، ثم الثالث (22-7)، فيما حسم الرابع لصالحه بنتيجة (17-11).
وكان منتخب
العراق
استهل
مشواره
في النسخة الـ31 من
كأس آسيا لكرة السلة
بالخسارة أمام منتخب
نيوزيلندا
بنتيجة (100-78)، ثم تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره
الصين
تايبيه بنتيجة (87-60).
العراق
السعودية
كرة السلة
كأس آسيا لكرة السلة
بطولة كأس آسيا
السومرية نيوز
أسود الرافدين
مدينة الملك
سومرية نيوز
بطولة كأس
نيوزيلندا
