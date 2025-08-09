مجددا.. منتخبنا الوطني لكرة السلة يتعرض للهزيمة الثالثة ببطولة كأس آسيا

ويتنافس " " في البطولة الآسيوية ضمن المجموعة الرابعة بجانب الفيليبين ونيوزيلندا والصين تايبيه.حقق المنتخب العراقي بداية قوية في الربع الأول متفوقاً بنتيجة (18-12)، قبل أن يخسر الربع الثاني (21-15)، ثم الثالث (22-7)، فيما حسم الرابع لصالحه بنتيجة (17-11).وكان منتخب استهل في النسخة الـ31 من بالخسارة أمام منتخب بنتيجة (100-78)، ثم تلقى هزيمة ثقيلة أمام نظيره تايبيه بنتيجة (87-60).