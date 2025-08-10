تحديد موعد قرار الليغا بشأن إصابة تير شتيجن وتسجيل خوان جارسيا

وخضع تير شتيجن لعملية جراحية في الظهر، قبل نحو أسبوعين، وسيغيب على أثرها لمدة 4 أشهر.ورفض تير شتيجن بعد ذلك التوقيع على التقرير الطبي الخاص به، الذي يتعين على برشلونة إرساله إلى حتى تقوم لجنة مستقلة بفحص الأوراق كافة قبل إقرار مدة غيابه، ومن ثم السماح للبرسا بتسجيل لاعب بديل.ونتج عن ذلك سحب شارة القيادة من تير شتيجن، قبل أن يصدر الأخير بيانًا لتوضيح موقفه، وبعد ذلك أصدر برشلونة بيانًا للإعلان عن توقيع الألماني على الورق المطلوب، ومن ثم استرداده الشارة.وبحسب صحيفة " " ، فإن رابطة الليجا حصلت على التقرير الطبي لتير شتيجن، ومن المقرر تشكيل لجنة طبية لرابطة الليجا من 4 أعضاء.ولفتت الصحيفة، إلى أن اللجنة تتألف من 4 أطباء متخصصين وهم: فرنانديز ، بارو بازوس، سان روكي وأرديفول، بينما سيمتنع الأخير عن إبداء الرأي لكونه سبق له العمل في .وبينت أن متوسط الوقت الذي يستغرقه كل منهم لتقييم الوثائق المقدمة من برشلونة وإصدار رأيه، يتراوح بين يومين وأربعة أيام، من تاريخ الاستلام.ويمكن لرابطة الليجا استسلام آراء اللجنة وإرسال التقرير إلى برشلونة يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.وأوضحت الصحيفة، أنه في حال أصدر أحد الأطباء الثلاثة تقريرًا سلبيًا، سيكون من الضروري عقد اجتماع بينهم جميعًا لاتخاذ القرار النهائي، مما سيؤدي إلى تأخير صدور القرار النهائي، وهو أمر مستبعد.كما أن هناك احتمالية لاستدعاء اللاعب من قِبل ، وذلك حال وجود تقارير طبية متضاربة أو غير دقيقة أو فحوصات تكميلية.وبمجرد الإعلان عن التقرير النهائي، سيكون أمام برشلونة 20 يوما تقويميًا (باستثناء العطلات ونهاية الأسبوع) لاستغلال راتب تير شتيجن لتسجيل ، حسب مدة الغياب المعلن عنها.