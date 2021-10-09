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بالأرقام.. السومرية نيوز تنشر تفاصيل كاملة عن انتخابات يوم غد

2,290 مشاهدة

تنشر السومرية نيوز، تفاصيل كاملة وبالأرقام، عن الانتخابات البرلمانية في العراق والتي ستنطلق يوم غد الأحد 10/10/2021.

القانون الجديد:

حسب القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فستكون هناك (83) دائرة انتخابية، (3-5) مقاعد لكل دائرة حسب عدد السكان، يتراوح عدد سكان الدائرة من (300 – 500) ألف ، حيث ستذهب الاصوات إلى المرشح وليس إلى القائمة.

عقوبات القانون الجديد:

الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، غرامة بين (250 ألف – مليون دينار)

تشمل هذه العقوبات كل من:

1- تعمد التصويت باسم غيره

2-أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه

3- أنتخب أكثر من مرة

4- غيّر إرادة الناخب الأمي

5- تعمد التصويت خلاف القانون

أعداد الناخبين (حسب مفوضية الانتخابات):

24.9 مليون ناخب.

14.3 مليوناً لديهم بطاقات بايومترية.

23 مليوناً و986 ألف و741 عدد من يحق لهم التصويت العام.

مليون و75 ألفاً و727 يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص.

120 ألفاً و 126 ناخباً من النازحين.

676 ناخبا من السجناء.

مراكز الاقتراع:

8954 مركزاً عاماً

55 ألفا و41 محطة

681 مركزا خاصا

86 مركزا داخل المخيمات

6 محطات بالسجون

مقاعد البرلمان:

329 مقعدا من ضمنها 83 مقعدا للنساء و9 مقاعد للاقليات.

المتنافسون (حسب مفوضية الانتخابات)

21 تحالف، 109 أحزاب، 3249 مرشحاً بينهم (950 امرأة و789 مستقلاً)

إدارة الانتخابات:
 
309 موظف.

300 ألف وكيل كيان.

80 ألف مراقب محلي.

715 مراقبا دوليا.

17 مراقبا عربيا.

500 إعلامي أجنبي.

250 ألف عنصر أمن.

التقنيات المستخدمة بالاقتراع (حسب الأمم المتحدة):

جهاز التحقق VVD

ماسح الاقتراع الضوئي PCOS

نظام نقل النتائج RTS

انتخابات 2021

اليوم الانتخابي

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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