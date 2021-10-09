بالأرقام.. السومرية نيوز تنشر تفاصيل كاملة عن انتخابات يوم غد

القانون الجديد:
حسب القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فستكون هناك (83) دائرة انتخابية، (3-5) مقاعد لكل دائرة حسب عدد السكان، يتراوح عدد سكان الدائرة من (300 – 500) ألف ، حيث ستذهب الاصوات إلى المرشح وليس إلى القائمة.
عقوبات القانون الجديد:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، غرامة بين (250 ألف – مليون دينار)
تشمل هذه العقوبات كل من:
1- تعمد التصويت باسم غيره
2-أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه
3- أنتخب أكثر من مرة
4- غيّر إرادة الناخب الأمي
5- تعمد التصويت خلاف القانون
أعداد الناخبين (حسب مفوضية الانتخابات):
24.9 مليون ناخب.
14.3 مليوناً لديهم بطاقات بايومترية.
23 مليوناً و986 ألف و741 عدد من يحق لهم التصويت العام.
مليون و75 ألفاً و727 يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص.
120 ألفاً و 126 ناخباً من النازحين.
676 ناخبا من السجناء.
مراكز الاقتراع:
8954 مركزاً عاماً
55 ألفا و41 محطة
681 مركزا خاصا
86 مركزا داخل المخيمات
6 محطات بالسجون
مقاعد البرلمان:
329 مقعدا من ضمنها 83 مقعدا للنساء و9 مقاعد للاقليات.
المتنافسون (حسب مفوضية الانتخابات)
21 تحالف، 109 أحزاب، 3249 مرشحاً بينهم (950 امرأة و789 مستقلاً)
309 موظف.
300 ألف وكيل كيان.
80 ألف مراقب محلي.
715 مراقبا دوليا.
17 مراقبا عربيا.
500 إعلامي أجنبي.
250 ألف عنصر أمن.
التقنيات المستخدمة بالاقتراع (حسب الأمم المتحدة):
جهاز التحقق VVD
ماسح الاقتراع الضوئي PCOS
نظام نقل النتائج RTS