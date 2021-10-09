بالأرقام.. السومرية نيوز تنشر تفاصيل كاملة عن انتخابات يوم غد

حسب القانون الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فستكون هناك (83) دائرة انتخابية، (3-5) مقاعد لكل دائرة حسب عدد السكان، يتراوح عدد سكان الدائرة من (300 – 500) ألف ، حيث ستذهب الاصوات إلى المرشح وليس إلى القائمة.الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، غرامة بين (250 ألف – مليون دينار)1- تعمد التصويت باسم غيره2-أفشى سر تصويت ناخب دون رضاه3- أنتخب أكثر من مرة4- غيّر إرادة الناخب الأمي5- تعمد التصويت خلاف القانون24.9 مليون ناخب.14.3 مليوناً لديهم بطاقات بايومترية.23 مليوناً و986 ألف و741 عدد من يحق لهم التصويت العام.مليون و75 ألفاً و727 يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص.120 ألفاً و 126 ناخباً من النازحين.676 ناخبا من السجناء.8954 مركزاً عاماً55 ألفا و41 محطة681 مركزا خاصا86 مركزا داخل المخيمات6 محطات بالسجون329 مقعدا من ضمنها 83 مقعدا للنساء و9 مقاعد للاقليات.المتنافسون (حسب مفوضية الانتخابات)21 تحالف، 109 أحزاب، 3249 مرشحاً بينهم (950 امرأة و789 مستقلاً)