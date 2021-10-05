عمليات البصرة تباشر بمسك المراكز الانتخابية ضمن مركز المحافظة وتوابعها

وقال قائد العمليات اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية شرعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بمسك المراكز الانتخابية ضمن قاطع المسؤولية وبمشاركة جميع القطعات الأمنية".وأضاف، "ناقشنا تأمين الحماية للدوائر الإنتخابية ومراكز الإقتراع العام والخاص من خلال توزيع القطعات الأمنية بشكل يؤمن الحماية للمراكز الإنتخابية وننتظر النتائج الإيجابية للوحدات المشاركة بالواجب ".وأشار قائد العمليات الى أن "القوات الأمنية قامت خلال الفترة القلية الماضية بأربعة ممارسات أكملت من خلالها جاهزيتها القتالية والاستعداد الكامل لنجاح خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للناخبين في العاشر من الشهر الحالي".