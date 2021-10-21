مفوضية الانتخابات توصي برد 174 طعناً وقبول 7

اوصت مفوضية الانتخابات، الخميس، برد 174 طعناً وقبول 7 تخص الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 تشرين الاول الحالي.

وقالت المفوضية في بيان، إنها "باشرت اليوم الخميس 21 تشرين الأول، دراسة الطعون المقدمة إليها وتم تدقيقها من قبل القسم المعني، حيث تم عرض 181 طعناً على مجلس المفوضين هذا اليوم، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد 174 طعنا وقبول 7 منها كانت مدعمه بالادلة كالتالي: بغداد ٢، البصرة ١، أربيل ١، نينوى ٣".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك سيتم فتح المحطات المطعون بها بموجب تلك الطعون ووفقا للمادة ٣٨ من قانون الانتخابات، وسيتم فرز الأصوات وعدها يدوياً وبحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وتابع بيان المفوضية أنها "ستقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات يومية على ضوء ما يتم نظره من طعون يومياً لحين إكمالها جميعاً".