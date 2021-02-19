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بالفيديو: فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب... أبرز ما حدث في هذا اليوم
2021-02-19 | 04:48
307 مشاهدة
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تعرفوا الى ابرز الاحداث العالمية المصادفة بتاريخ اليوم، بينها فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 19 مليار دولار.
1451 - تتويج محمد الفاتح سلطاناً للدولة العثمانية للمرة الثانية.
1915 - بدأ معركة جاليبولي أثناء الحرب العالمية الأولى.
1937 - استخدام علم هولندا لأول مرة بشكل رسمي.
1959 - الإعلان عن قيام جمهورية قبرص.
1999- اغتيال السيد محمد محمد صادق الصدر من قبل رجال مسلحين تابعين لحزب البعث.
2008 - فيدل كاسترو يعلن إستقالته من رئاسة كوبا بعد خمسه عقود من حكمها.
2014 - فيسبوك تعلن عن شراء واتس آب مقابل 19 مليار دولار.
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