السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.. أبرز أحداث تاريخ اليوم!

1955 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.1973 - إطلاق المسبار الفضائي بيونير 11.1980 - السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.1984 - لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.2007 - الإفراج عن 15 جنديًا بريطانيًا كانوا محتجزين في إيران.2014 - إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية.2016 - استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلاوغسون بعد تسريب وثائق بنما.