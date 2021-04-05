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السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.. أبرز أحداث تاريخ اليوم!
2021-04-05 | 10:50
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تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم، منها إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية...
1955 - رئيس وزراء المملكة المتحدة ونستون تشرشل يستقيل من منصبه وأنطوني إيدن يتولى رئاسة الوزراء خلفًا له.
1973 - إطلاق المسبار الفضائي بيونير 11.
1980 - السلطات العراقية تخرج الأكراد الفيليين من العراق.
1984 - لانسانا كونتي يتولى رئاسة غينيا.
2007 - الإفراج عن 15 جنديًا بريطانيًا كانوا محتجزين في إيران.
2014 - إجراء الانتخابات الرئاسية الأفغانية والتي وصفت بأنها تاريخية.
2016 - استقالة رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور غونلاوغسون بعد تسريب وثائق بنما.
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