10 ابتكارات تكنولوجية غيرت شكل الحياة

شبكة الويب العالمية (WWW):





شبكة الواي فاي:

محرك بحث غوغل:



وسائل التواصل الاجتماعي:



هاتف آيفون:



عملة بيتكوين:



تقنيات الواقع الافتراضي:



القيادة الذاتية:



الذكاء الاصطناعي:



الحوسبة الكمومية:



أطلقت عام 1993 وشهدت حرية الوصول إلى المعلومات والشكل الحالي للإنترنتظهرت عام 1997 وغيّرت معها طريقة إستخدام الإنترنتمن كابل للاتصال بشبكة الإنترنت إلى اتصالها الدائم من دون شريطعام 1998 شهد العالم على البحث الفعال عبر الويب من خلال غوغلما غيّر طريقة وصول المستخدم إلى المعلومات عبر الإنترنتانطلقت عام 2004 مع موقع MySpaceوكان هو الأول الذي يصل إلى مليون مستخدم شهريًاومنذ ذلك الوقت أصبح لوسائل التواصل دورًا بارزًا في حياتناأطلقت شركة أبل أول هاتف آيفون عام 2007أول هاتف يحتوي على شاشة تعمل باللمسظهرت عام 2009 وفتحت الطريق للمعاملات الإلكترونية الآمنةوتعد بيتكوين أول عملة رقمية مشفرة لامركزيةعام 2014 كان محورياً في تطوير الواقع الافتراضي VRيمكن استخدامه مع أي هاتف ذكي لتحويل الهاتف إلى شاشة عرض ثلاثية الأبعادفي عام 2015 كشفت شركة تسلا عن خاصية القيادة الذاتية في سياراتهاما أسهم في زيادة تبني هذه التكنولوجيا بشكل واسع2022 أصدرت شركة OpenAI نسخة تجريبيةمن ChatGPT الذي أصبح الأسرع نموًا في تاريخ تطبيقات الويبمؤخراً أثبت معالج Sycamore من جوجل إثبات التفوق الكميمن خلال حل مشكلة معقدة بشكل أسرع من أقوى الحواسيب العملاقة