10 ابتكارات تكنولوجية غيرت شكل الحياة

شبكة الويب العالمية (WWW):
أطلقت عام 1993 وشهدت حرية الوصول إلى المعلومات والشكل الحالي للإنترنت
شبكة الواي فاي:
ظهرت عام 1997 وغيّرت معها طريقة إستخدام الإنترنت
من كابل للاتصال بشبكة الإنترنت إلى اتصالها الدائم من دون شريط
محرك بحث غوغل:
عام 1998 شهد العالم على البحث الفعال عبر الويب من خلال غوغل
ما غيّر طريقة وصول المستخدم إلى المعلومات عبر الإنترنت
وسائل التواصل الاجتماعي:
انطلقت عام 2004 مع موقع MySpace
وكان هو الأول الذي يصل إلى مليون مستخدم شهريًا
ومنذ ذلك الوقت أصبح لوسائل التواصل دورًا بارزًا في حياتنا
هاتف آيفون:
أطلقت شركة أبل أول هاتف آيفون عام 2007
أول هاتف يحتوي على شاشة تعمل باللمس
عملة بيتكوين:
ظهرت عام 2009 وفتحت الطريق للمعاملات الإلكترونية الآمنة
وتعد بيتكوين أول عملة رقمية مشفرة لامركزية
تقنيات الواقع الافتراضي:
عام 2014 كان محورياً في تطوير الواقع الافتراضي VR
يمكن استخدامه مع أي هاتف ذكي لتحويل الهاتف إلى شاشة عرض ثلاثية الأبعاد
القيادة الذاتية:
في عام 2015 كشفت شركة تسلا عن خاصية القيادة الذاتية في سياراتها
ما أسهم في زيادة تبني هذه التكنولوجيا بشكل واسع
الذكاء الاصطناعي:
2022 أصدرت شركة OpenAI نسخة تجريبية
من ChatGPT الذي أصبح الأسرع نموًا في تاريخ تطبيقات الويب
الحوسبة الكمومية:
مؤخراً أثبت معالج Sycamore من جوجل إثبات التفوق الكمي
من خلال حل مشكلة معقدة بشكل أسرع من أقوى الحواسيب العملاقة