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الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل

2024-07-25 | 05:35 2024-07-25T05:35:09+00:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
589 مشاهدة
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الحبوب المنومة قد تساعد في حل مشكلة الأرق، لكن أعراضها الجانبية كثيرة:

الشعور بالحرقة أو الوخز في الأطراف
تغيرات في الشهية
الإمساك أو الإسهال
مشاكل التوازن والدوخة
النعاس خلال النهار والصداع
جفاف الفم والحلق
آلام المعدة، الغازات أو الانتفاخ
حرقة المعدة
بطء التفكير
مشاكل في الانتباه والذاكرة
رعشة لا إرادية
أحلام مزعجة
ضعف عام
المشي أثناء النوم

المخاطر المحتملة
الإدمان
زيادة خطر السقوط
خطر الحوادث بسبب النوم المفاجئ

متى يجب التوقف عن تناول حبوب النوم؟
عند الشعور بأعراض جانبية خطيرة مثل:

المشي أثناء النوم أو الهلوسة

بقاء أعراض الأرق بعد أسبوعين من تناول الحبوب

عند الحمل أو الرضاعة

مراجعة الطبيب عند تناول ادوية أخرى

بدائل طبيعية لحبوب النوم
نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة
ممارسة الرياضة بانتظام، ليس قبل النوم مباشرة
ممارسة اليوغا أو التأمل
تحديد السلوكيات التي تمنع النوم
خلق بيئة نوم مظلمة وهادئة وباردة
النوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم
تجنب الكافيين والكحول والنيكوتين قبل النوم

استخدام الأعشاب التي تتمتع بخصائص مهدئة
للمساعدة على الاسترخاء والنوم مثل:
البابونج، اللافندر، الناردين، المليسة


راجع طبيبك أولا ونظم مواعيد الأدوية
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