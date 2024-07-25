الأعراض الجانبية للحبوب المنومة والبدائل

الشعور بالحرقة أو الوخز في الأطرافتغيرات في الشهيةالإمساك أو الإسهالمشاكل التوازن والدوخةالنعاس خلال النهار والصداعجفاف الفم والحلقآلام المعدة، الغازات أو الانتفاخحرقة المعدةبطء التفكيرمشاكل في الانتباه والذاكرةرعشة لا إراديةأحلام مزعجةضعف عامالمشي أثناء النومالإدمانزيادة خطر السقوطخطر الحوادث بسبب النوم المفاجئعند الشعور بأعراض جانبية خطيرة مثل:المشي أثناء النوم أو الهلوسةبقاء أعراض الأرق بعد أسبوعين من تناول الحبوبعند الحمل أو الرضاعةمراجعة الطبيب عند تناول ادوية أخرىنظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملةممارسة الرياضة بانتظام، ليس قبل النوم مباشرةممارسة اليوغا أو التأملتحديد السلوكيات التي تمنع النومخلق بيئة نوم مظلمة وهادئة وباردةالنوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يومتجنب الكافيين والكحول والنيكوتين قبل النوماستخدام الأعشاب التي تتمتع بخصائص مهدئةللمساعدة على الاسترخاء والنوم مثل:البابونج، اللافندر، الناردين، المليسةراجع طبيبك أولا ونظم مواعيد الأدوية