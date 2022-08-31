طرق إعادة لون الشعر الطبيعي

تطويل الشعرربما يكون هذا الخيار الأكثر صحة والأوفر، ولكن عليك التعامل مع ظهور تلك الجذور في حال كانت بيضاء.اصبغيه بلون شعرك الطبيعيإذا كان نمو شعرك والتعامل مع الجذور لبضعة أشهر غير مناسب لك، يمكنك صبغ شعرك بلونه الطبيعي. يمكنك القيام بذلك بسهولة في المنزل باستخدام صبغة الشعر التي تتطابق مع لون شعرك الطبيعي.احصلي على قصة شعر جديدةإذا كنت لا تتحلين بالصبر ولا ترغبين في انتظار نمو شعرك كاملاً ليعود إلى لونه الطبيعي، قصيه! اتركي جذورك تنمو على الأقل بوصتين قبل الذهاب إلى الصالون. يمكنك بعد ذلك تحديد المدى القصير الذي تريدينه.استخدمي منتجات عالية الجودةالشعر المصبوغ أكثر عرضة للتكسر والتلف، لذلك عليك توخي الحذر من المنتجات التي تستخدمينها. خلال فترة نمو شعرك، ستحتاجين إلى استخدام شامبو وبلسم عالي الجودة. تجنبي استخدام الحرارة على شعرك وضعي قناع الشعر المغذي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.جربي خافي عيوب الجذورإذا اخترت إطالة شعرك، فسيتعين عليك التعامل مع ظهور جذورك. لكن لا تقلقي! هناك منتج مثل خافي عيوب خاص لجذور الشعر! فهو يخفي جذورك ويلونها مؤقتاً بالظل الذي تريدينه. يأتي بأشكال مختلفة، مثل المساحيق والبخاخات والكريمات، وبألوان متنوعة.