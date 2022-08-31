Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
صحيفة أمريكية تكشف مفاجأة تخص الحرب في أوكرانيا
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

طرق إعادة لون الشعر الطبيعي

للنساء فقط

2022-08-31 | 05:29
Alsumaria Tv
طرق إعادة لون الشعر الطبيعي
671 مشاهدة

نمر جميعاً بمراحل الرغبة في صبغ شعرنا بلون مختلف تماماً. لأنه الأمر الذي يبرز بوضوح اعتمادنا صيحة جديدة واضحة. أليس كذلك؟ إن صبغ شعرك أمراً ممتعاً، لكن الخوف الحقيقي يأتي عندما تريدين استعادة لون شعرك الطبيعي. لهذا هناك نصائح وحيل مختلفة لإعادة شعرك إلى لونه الطبيعي، وهذه بعض من أفضلها:

تطويل الشعر
ربما يكون هذا الخيار الأكثر صحة والأوفر، ولكن عليك التعامل مع ظهور تلك الجذور في حال كانت بيضاء.

اصبغيه بلون شعرك الطبيعي
إذا كان نمو شعرك والتعامل مع الجذور لبضعة أشهر غير مناسب لك، يمكنك صبغ شعرك بلونه الطبيعي. يمكنك القيام بذلك بسهولة في المنزل باستخدام صبغة الشعر التي تتطابق مع لون شعرك الطبيعي.

احصلي على قصة شعر جديدة
إذا كنت لا تتحلين بالصبر ولا ترغبين في انتظار نمو شعرك كاملاً ليعود إلى لونه الطبيعي، قصيه! اتركي جذورك تنمو على الأقل بوصتين قبل الذهاب إلى الصالون. يمكنك بعد ذلك تحديد المدى القصير الذي تريدينه.

استخدمي منتجات عالية الجودة
الشعر المصبوغ أكثر عرضة للتكسر والتلف، لذلك عليك توخي الحذر من المنتجات التي تستخدمينها. خلال فترة نمو شعرك، ستحتاجين إلى استخدام شامبو وبلسم عالي الجودة. تجنبي استخدام الحرارة على شعرك وضعي قناع الشعر المغذي مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

جربي خافي عيوب الجذور
إذا اخترت إطالة شعرك، فسيتعين عليك التعامل مع ظهور جذورك. لكن لا تقلقي! هناك منتج مثل خافي عيوب خاص لجذور الشعر! فهو يخفي جذورك ويلونها مؤقتاً بالظل الذي تريدينه. يأتي بأشكال مختلفة، مثل المساحيق والبخاخات والكريمات، وبألوان متنوعة.
>> حمل تطبيق السومرية وتابع آخر الأخبار أول بأول

>> أندرويد
>> آبل
>> هواوي
 
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
31
2022-08
31 Aug 2022
Alsumaria Tv
السفيرة الأمريكية لدى بغداد تشدد على الهدوء وضبط النفس والحوار
Play
11:34 | 2022-08-31 11:34 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
السفيرة الأمريكية لدى بغداد تشدد على الهدوء وضبط النفس والحوار
31
2022-08
31 Aug 2022
Alsumaria Tv
بعد ان اوقفتها كورونا.. حرب الطماطم تعود الى شوارع اسبانيا
Play
11:30 | 2022-08-31 11:30 Alsumaria TV Alsumaria TV
منوعات
بعد ان اوقفتها كورونا.. حرب الطماطم تعود الى شوارع اسبانيا
31
2022-08
31 Aug 2022
Alsumaria Tv
سرايا السلام تؤكد على "وحدة الصف": العدو يتربص
Play
11:26 | 2022-08-31 11:26 Alsumaria TV Alsumaria TV
محليات
سرايا السلام تؤكد على "وحدة الصف": العدو يتربص
31
2022-08
31 Aug 2022
Alsumaria Tv
توضيح رسمي حول تعرض محل مجوهرات لسطو في بغداد
Play
11:20 | 2022-08-31 11:20 Alsumaria TV Alsumaria TV
أمن
توضيح رسمي حول تعرض محل مجوهرات لسطو في بغداد
31
2022-08
31 Aug 2022
Alsumaria Tv
فلسطين تطالب واشنطن بدعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة
Play
11:09 | 2022-08-31 11:09 Alsumaria TV Alsumaria TV
دوليات
فلسطين تطالب واشنطن بدعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة
31
2022-08
31 Aug 2022
Alsumaria Tv
"وزير الصدر" يوجه رسالة إلى "شيخ الإطار"
Play
10:44 | 2022-08-31 10:44 Alsumaria TV Alsumaria TV
سياسة
"وزير الصدر" يوجه رسالة إلى "شيخ الإطار"
اعلان
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.