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وصفة اليوم.. شوربة الطماطم بالطريقة التركية

للنساء فقط

2022-09-20 | 07:05
وصفة اليوم.. شوربة الطماطم بالطريقة التركية
629 مشاهدة

يشتهر المطبخ التركي بتشكيلة من وصفات الشوربات الطيبة والمغذية، تعلمي طريقة عمل شوربة الطماطم على الأصول وقدميها على سفرة وجبة الغداء ساخنة

المقادير
- طماطم : 2 حبة
- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
- مرق : 5 اكواب
- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة
- شعيرية : نصف كوب
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة
- الفلفل الاحمر الحار : ربع ملعقة صغيرة
- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
- سخني الزيت في قدر على نار متوسطة، ثم أضيفي الطماطم، ومعجون الطماطم، وقلبي قليلاً.

- أضيفي المرق بالتدريج وحركي حتى يتجانس المزيج.


- تبلي بالملح، والفلفل الأسود، والفلفل الأحمر.
- أضيفي الشعيرية عند الغليان واتركي المكونات على النار لحوالي 20 دقيقة، ثم اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها.
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