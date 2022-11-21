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للنساء.. تعرفي على أكثر من 5 فوائد للمكسرات مع العسل

للنساء فقط

2022-11-21 | 08:00
للنساء.. تعرفي على أكثر من 5 فوائد للمكسرات مع العسل
714 مشاهدة

المكسرات من العناصر الغذائية الشائعة جداً، والمعروفة بمحتواها الغني بالمعادن والفيتامينات. لذيذة ومريحة ويمكن الاستمتاع بها في جميع الأوقات. على الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها تتمتّع بعدد من الفوائد الرائعة للصحة والوزن، أما العسل، فله فوائد صحية "خارقة". إليكِ فوائد الجوز واللوز والكاجو مع العسل للنساء.

أهم 8 فوائد صحية لتناول المكسرات (الجوز واللوز والكاجو)

1- مصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية: المكسرات غنيّة بالدهون وقليلة الكربوهيدرات ومصدر كبير للعديد من العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين إي E والمغنيسيوم والسيلينيوم.

2- محمّلة بمضادات الأكسدة: تحتوي المكسرات على مضادات الأكسدة المعروفة باسم البوليفينول، والتي قد تحمي الخلايا من التلف، وتقي من الكولسترول الضارّ LDL.


3- تساعد على إنقاص الوزن: لقد ثبت أن المكسرات تعزّز فقدان الوزن بدلاً من المساهمة في زيادة الوزن. ويشير العديد من الدراسات إلى أن جسمكِ لا يمتصّ كل السعرات الحرارية الموجودة في المكسرات بعد تناولها.

4- تخفض الكولسترول والدهون الثلاثية: قد تساعد المكسرات على خفض الكولسترول الضار LDL والدهون الثلاثية الكلي، مع زيادة مستويات الكولسترول الجيد.


5- مفيدة لمرض السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي: أظهر العديد من الدراسات أن نسبة السكر في الدم وضغط الدم تتحسّن عندما يقوم الأشخاص المصابون بداء السكري من النوع 2 ومتلازمة التمثيل الغذائي بتضمين المكسرات في نظامهم الغذائي.

6- تقلّل من الالتهابات: تشير الأبحاث إلى أن المكسرات قد تقلّل الالتهاب، وخاصة لدى مرضى السكري وأمراض الكلى وغيرهما من الحالات الصحية الخطيرة.


7- نسبة عالية من الألياف المفيدة: المكسرات غنيّة بالألياف، والتي يمكن أن تقلّل من مخاطر الإصابة بالأمراض، وتساعدكِ على الشعور بالشبع، وتقليل امتصاص السعرات الحرارية، وتحسين صحة الأمعاء.

8- تقلّل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية: قد تقلّل المكسرات بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية. يزيد تناول المكسرات من نسبة الكولسترول الجيد HDL "الجيد"، ويحسّن وظائف الشرايين، وله العديد من الفوائد الأخرى.


5 فوائد صحية للعسل

1- يحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية: يتكوّن العسل بشكل أساسي من السكر، ويوفّر العديد من الفيتامينات والمعادن، وغني بالمركّبات النباتية المعزّزة للصحة.
2- غني بمضادات الأكسدة: يحتوي العسل على عدد من مضادات الأكسدة، بما في ذلك الأحماض الفينولية والفلافونويد.

3- أفضل لمستويات السكر في الدم من السكر العادي: قد يقدّم العسل بعض التأثيرات الوقائية المتعلقة بإدارة نسبة السكر في الدم، ولكن يجب تناوله باعتدال، خصوصاً من قبل مرضى السكري من النوع 2.

4- يحسّن صحة القلب: لقد تمّ ربط العسل بآثار مفيدة على صحة القلب، بما في ذلك خفض ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من البحث البشري حول هذا الموضوع.

5- سهل الإضافة إلى نظامكِ الغذائي: يمكنك استخدام العسل لتحلية الزبادي أو المشروبات، وإضافته إلى العديد من الوصفات، أو كعلاج منزلي للجروح الطفيفة والسعال. ولأن العسل هو في النهاية سكر، حاولي أن تحدّي من تناوله.


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