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فوائد البطاطس المسلوقة كثيرة تعرفي عليها

للنساء فقط

2023-02-27 | 06:11
فوائد البطاطس المسلوقة كثيرة تعرفي عليها
2,684 مشاهدة

تحتوي البطاطس على مجموعة من الفيتامينات والألياف ما يجعل تضمينها لنظامك الغذائي قراراً صائباً.
ينصح خبراء التغذية باللجوء إلى البطاطس المسلوقة، باعتبارها وجبة غذائية متكاملة، تصلح لكل الأعمار وتمد الجسم بغالبية ما يحتاجه من مواد طبيعية.
يقول الأطباء إن البطاطس المسلوقة، وجبة غنية للغاية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفسفور، البوتاسيوم، النحاس وفيتامينات ب و ج وكذلك تحتوي على كميات ضخمة من الألياف، وتساعد الجسم على تجديد الخلايا العظمية، وتعزيز تكوين الهيموجلوبين.

- ما هي فوائد البطاطس المسلوقة
نظراً لفوائد البطاطس المسلوقة الكثيرة، فإن خبراء التغذية ينصحون بالسلق كوسيلة مفضلة للحفاظ على القيمة الغذائية لثمار البطاطس، ويحدد فوائد البطاطس المسلوقة كالتالي:
تعمل البطاطا المسلوقة على خفض ضغط الدم المرتفع، بفضل مادة كوكوماينس التي اكتشف العلماء تأثيرها على ضبط مستوى ضخ الدم في الجسم، حيث تتوازن مع الصوديوم المسبب لارتفاع الضغط.

تمد البطاطا المسلوقة الجسم بفيتامين ب 6 الذي يعزز قدرة الجهاز العصبي على إنتاج النواقل العصبية، ويضبط مستوى تدفق هرمون السيروتونين الهام للأعصاب، مما يمنع الشعور بالقلق أو الأرق أو تعكر المزاج، ويساعد على النوم بعمق.

- فوائد البطاطس المسلوقة للشعر
للبطاطس فوائد مهمة للشعر أيضًا. فهي تساعد في إبطاء شيب الشعر المبكر وحتى منع تساقط الشعر.
يمكن للبطاطس أن تفعل المعجزات لشعرك وتمنع وتعالج الشيب المبكر.
يمكن أن يساعد قناع الشعر المكون من البطاطس والعسل في منع تساقط الشعر.

- فوائد البطاطس المسلوقة للبشرة
يمكن للبطاطس المسلوقة، وحتى عصير البطاطس، تحسين صحة بشرتك بشكل كبير.
يساعد قناع الوجه أو البطاطس في علاج حب الشباب والأمراض الجلدية الأخرى مثل البقع الداكنة والعيوب. تعمل البطاطس المسلوقة أيضًا بشكل جيد لتبييض البشرة.
يساعد وضع البطاطس تحت العينين على التخلص من الهالات السوداء تحت العين.

- فوائد البطاطس المسلوقة للجسم
تحفز البطاطا المسلوقة بفضل حزمة الفيتامينات التي تحتويها، عملية التمثيل الغذائي في الجسم، وتساعد على التخلص من الجذور الحرة والدهون الضارة.
تقوي البطاطا المسلوقة العظام والأسنان، حيث تحتوي على الكالسيوم، الحديد، الزنك والفسفور، وتعتبر البطاطا المسلوقة الوجبة المثالية للأطفال.

- فوائد البطاطس المسلوقة للكبد
كشفت الأبحاث أن البطاطس المسلوقة غنية بالبوتاسيوم - وهو معدن يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الكبدي.
تحتوي البطاطس المسلوقة متوسطة الحجم على حوالي 535 مجم من البوتاسيوم (و17.3 مجم فقط من الصوديوم)، وهو ما يمثل حوالي 15 بالمائة من الكمية اليومية الموصى بها.
ارتفاع مستويات البوتاسيوم في الدم يمكن أن يجعل الكلى تفرز المزيد من الملح والماء - وهذا يساعد في خفض ضغط الدم ويساعد في الحفاظ على صحة الكبد.


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