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10 استخدامات لليمون وقشوره في جوانب مختلفة من المنزل

للنساء فقط

2023-03-02 | 06:21
10 استخدامات لليمون وقشوره في جوانب مختلفة من المنزل
528 مشاهدة

هناك استخدامات معروفة لعصير الليمون الحامض وقشوره في التنظيف وإزالة البقع، وأخرى غير شائعة، لمحة عن الاستخدامات المعروفة والأخرى غير الشائعة لليمون الحامض في تنظيف المنزل:

1- تلميع الأثاث: تشتمل استخدامات الليمون الحامض غير الشائعة في المنزل، على: تلميع الأثاث الخشبي.
- مزج مقدار من عصير الليمون الحامض
- بمقدارين من زيت الزيتون للحصول على ملّمع أثاث فعّال.
- تُستخدم فوطة مصنوعة من القماش، ناعمة ونظيفة، في مسح المحلول عن الطاولات والكراسي الخشبية.

2- جلي الأواني: يرش الملح الخشن على نصف الثمرة من الليمون الحامض، مع استخدام الأخيرة في دعك الأواني النحاس وتلك المصنوعة من الألمنيوم لإزالة البقع. لا بد من جلي الأواني، بسائل الجلي الممزوج بالماء بعد ذلك.


3- تنظيف المبشرة: يبشر الليمون الحامض، بوساطة مبشرة الجبن المتسخة، وذلك لإضافة الرطوبة إلى الجبن الجافّ أو قطع الخضروات العالقة، ما يؤدي إلى سهولة التنظيف بوساطة إسفنجة الجلي عند إخراج الحطام الجاف من الثقوب.

4- التنظيف السريع للميكرويف وفرن الغاز: لإزالة الأوساخ، التي تلوث الميكرويف، يوضع داخل الجهاز

- وعاء آمن للاستخدام مملوء بالماء وعصير الليمون الطازج وقشره.

- يشغل الميكرويف، لمدة من 3 إلى 5 دقائق.

- لا يفتح باب الميكرويف مباشرة، بل يجب الانتظار لمدة 5 دقائق. يمسح الجهاز بعد ذلك. الجدير بالذكر أن الطريقة عينها تتبع في تنظيف دواخل فرن الغاز، مع ضبط الأخير على حرارة 250 درجة، وذلك لمدة 30 دقيقة. تستخدم إسفنجة الجلي، في التنظيف، بعد ذلك.


5- تلميع صنابير الماء: يصب عصير الليمون الحامض على كل صنبور، مع الانتظار لمدة 15 دقيقة، قبل المسح بوساطة فوطة. هذا التدبير كفيل أيضًا، بإزالة المياه العسرة المتراكمة أو الرواسب المعدنية من الحنفيات.

6- تنظيف الأرضيات: تشتمل الحلول الطبيعية الرائعة لتنظيف الأرضيات على إضافة عصير نصف الثمرة من الليمون الحامض إلى مقدار من الخل ومقدارين من الماء. النتيجة فعالة في القضاء على الجراثيم.


7- تنظيف أسطح المطبخ وأدواته: إذا كانت الأسطح خشبية أو مبقعة، فإن عصير الليمون الحامض وصودا يعدان مزيلًا ممتازًا للبقع. في هذا الإطار.

- يعصر الليمون الحامض على صودا الخبز، مع الدعك بوساطة فوطة. سيلاحظ اختفاء البقع جرّاء ذلك. إلى ذلك، هذا دليل التنظيف للمطبخ وأجهزته.

8- تنظيف حافظة الطعام البلاستيكيّة: تخلف الأطعمة داخل حافظة الطعام البلاستيكية البقع، يمكن التخلص من تلك البقع، بوساطة عصير الليمون الذي تنقع الحافظة به لمدة 15 دقيقة، ثم الفرك بشدة والشطف.


9- إزالة البقع من الملابس: يخلف تعرق الجسم، لا سيما في المنطقة الواقعة تحت كل إبط، كما في الرقبة، البقع صفراء اللون على الملابس البيض. للعلاج.
- يمزج مقدار من مسحوق صودا بمقدار من عصير الليمون الحامض ومقدار من الماء، مع تقليب المكونات المذكورة.
- تستخدم فرشاة ذات شعيرات ناعمة لفرك البقع المذكورة، بعد صب المحلول عليها.
- يجب الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل، قبل الغسل في الغسالة.

10- للحمضيات رائحة منعشة في هذا الإطار، تُغلى قشور ثمار الليمون الحامض في الماء، مع إضافة إكليل الجبل لتعطير المنزل.

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