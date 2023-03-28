للزبيب فوائد كثيرة تعرفي عليها

الزبيب من أفضل الأطعمة التي لها الكثير من الفوائد الصحية الرائعة بفضل العناصر الغذائية المتعددة التي توجد فيه، ومن خلال التقرير التالي نتعرف على أهم فوائد الزبيب الصحية للمناعة والدورة الدموية والجلد.- فوائد الزبيب الصحية- يحتوي الزبيب على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة ومنها:- الزبيب يحتوي على الألياف الصحية حيث إن نصف كوب من الزبيب يحتوي على حوالي 2.7 غرام من الألياف.- مصدر للطاقة حيث إن نصف كوب من الزبيب يحتوي على حوالي 42 غراما من السكر و216 سعرا حراريا.- الزبيب غني بالحديد حيث إن نصف كوب من الزبيب يحتوي على حوالي 1.4 مللي غرام من الحديد، وهو ما يعادل 7% من الاحتياج اليومي من الحديد.- يعتبر الزبيب من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة ومنها الفينول والبوليفينول.- يحتوي الزبيب على حمض اللينوليك وحمض الأولينوليك وهي الأحماض المهمة المضادة للبكتيريا.- يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم حيث إن نصف كوب من الزبيب يحتوي على حوالي 36 مللي غرام من الكالسيوم، أي حوالي 5% من الاحتياج اليومي.- فوائد الزبيب للدورة الدمويةيعتبر الزبيب من المصادر الجيدة للحديد والذي له دور مهم في تنظيم عمل الدورة الدموية بالجسم، مما يساعد على حماية الجسم والحفاظ على صحة خلايا الدم ومستويات الأكسجين في الدم في معدلاتها الطبيعية، مما يعزز صحة القلب والعضلات وعمل أعضاء الجسم بكفاءة عالية.- فوائد الزبيب للمناعةمن المهم التعرف على الزبيب ودوره في تقوية جهاز المناعة، حيث إن الزبيب غني بالفيتامينات مثل فيتامين B,C وهي الفيتامينات الضرورية لتقوية مناعة الجسم والحماية من الأمراض، والجدير بالذكر أن الزبيب به نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات والتي تساعد على تقوية المناعة وحماية الجسم من العدوى.- فوائد الزبيب للرجيميعتبر الزبيب بديلا جيدا للحلويات حيث إنه يحتوي على سعرات حرارية وسكريات أقل وفي نفس الوقت يساعد على سد الشهية، ولهذا فإنه من الممكن تناوله عند اتباع نظام للرجيم ولكن بكميات محددة ودون الإفراط في تناوله.كما أن الزبيب له دور في زيادة طاقة الجسم من خلال إمداده بالفيتامينات والمعادن، ولهذا يعتبر جيدا عند ممارسة الرياضة.الزبيب مهم لتحسين عمل الجهاز الهضمي وهذا لأنه غني بالألياف الضرورية للتخلص من الاضطرابات الهضمية والتي أيضًا تساعد على الشعور بالشبع وتحسين عمليات الأيض.- الزبيب وفوائده لصحة الأسنانوفق دراسة ذكرها موقع "webmd" فإن الزبيب يحتوي على مركبات مثل حمض أوليانوليك الذي يساعد على التخلص من بكتيريا الفم والتي تكون السبب الرئيسي في الإصابة بتسوس الأسنان وحدوث أمراض اللثة.- فوائد الزبيب لصحة الجلدتناول الزبيب له دور مهم في حماية خلايا الجلد من الإصابة بالأضرار المحتملة، حيث إنه غني بالفينول وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي الجلد من الجذور الحرة التي تضر بصحة الجلد.كما أن الزبيب يحتوي على الكولاجين والذي يؤخر ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة على البشرة، والحماية من أشعة الشمس وأضرارها على البشرة والوقاية من سرطان الجلد.