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فوائد زيت الصويا للبشرة تعرّفي إليها

للنساء فقط

2023-05-16 | 07:33
فوائد زيت الصويا للبشرة تعرّفي إليها
60 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

زيوت الوجه، التي تم تجنبها من قبل عالم العناية بالبشرة والجمال في فترة من الزمن، أصبحت الآن منتًجا ضرورياً على الرف الخاص بك. يوجد إلى حد كبير زيت لكل نوع من أنواع مشاكل البشرة، اليوم سنعرفك على زيتاً شائعاً جداً في العناية بالبشرة: وهو زيت فول الصويا.

هو أحد أكثر الزيوت معالجة في العالم بعد زيت النخيل، يمكن العثور على هذا المكون في المرطبات الغنية المعززة للحواجز للبشرة الجافة أو الحساسة. وهنا نسلط الضوء على أبرز فوائده:

- ما هو زيت فول الصويا؟
زيت فول الصويا هو زيت نباتي يتم استخراجه من فول الصويا المسحوق 20٪ من فول الصويا. يحتوي زيت فول الصويا على حمض اللينوليك الذي يساعد على تقوية حاجز ترطيب البشرة (يساعد على توفير الأحماض الدهنية الأساسية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على حاجز الجلد وتقليل فقدان الماء والمساعدة في ترطيب البشرة) وفيتامين E الذي يوفر الحماية المضادة للأكسدة والبيئية للبشرة.

- زيت الصويا للبشرة:
يحسن احتباس الرطوبة: وجدت دراسة أن زيت فول الصويا المطبق على الجلد اخترق طبقاته العليا ووفر انسداداَ – ما يعني فقدان أقل للماء واحتباس أفضل للرطوبة، وباحتوائه على حمض اللينوليك، وهو حمض دهني أساسي موجود في زيت فول الصويا، حيث يقوي حاجز الجلد للمساعدة في الحفاظ على الرطوبة في الداخل.

- يوفر حماية مضادة للأكسدة: زيت فول الصويا غني بفيتامين E والأحماض الدهنية الأساسية والليسيثين والجينيستين، وجميع مضادات الأكسدة التي تعمل على "حماية خلايا الجلد من الملوثات والسموم ومساعدتها على إصلاح نفسها.
يساعد على تعزيز الحماية ضد التهاب الجلد: من المحتمل أن يقلل الالتهاب عن طريق احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساعد على الحد من الجذور المعروف أنها تضر بالحمض النووي وتسبب أضراراً. هذا، بالطبع، لا ينفي الحاجة إلى عامل حماية من الشمس مناسب.

يعمل كمضاد للالتهابات: ليس فقط مضاداً للأكسدة، فيتامين (هـ) هو أيضاً مضاد للالتهابات يعمل على تهدئة البشرة وتقليل التحسس.

مثالي للبشرة الجافة والبشرة المختلطة: يمكن أن يفيد زيت فول الصويا الجلد الجاف والجلد المختلط، ويمكن أن يكون مفيداً أيضاً في شفاء الجلد بعد العلاج.

يقوي حاجز الرطوبة: تساعد الزيوت على جعل البشرة ناعمة ومرنة. نظراً لامتصاصها سريعاً، فإنها تساعد على تقوية حاجز البشرة، مما يجعلها أقوى وأقل ضعفاً.

يحاكي الدهون الطبيعية الموجودة في الجلد: زيت فول الصويا يحاكي الدهون الطبيعية الموجودة في الجلد، والتي تعتبر مثالية في حماية وإصلاح حاجز ترطيب البشرة.

- كيفية استخدامه:
غالباً ما يوجد زيت فول الصويا في منتجات الترطيب (مثل المرطبات) هذا يرجع أساساً إلى أنك عندما تصنعين مرطبًا، لا تحصلين فقط على فائدة استخدام زيت فول الصويا، ولكنك تحصلين أيضاً على مكونات ومرطبات أخرى يمكن أن تستفيد منها جميع أنواع البشرة.

ومع ذلك، بالنسبة للبشرة الجافة، يمكن استخدامه أيضاً "كعامل مانع للتسرب"، حيث يعمل على المساعدة في حصر الفوائد المتبقية للعناية بالبشرة. يوصي الخبراء باستخدام الزيت باعتباره "الخطوة الأخيرة في روتينك .
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