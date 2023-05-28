للكركم فوائد كثيرة على الصحة تعرّفي إليها

ويحتوي الكركم على بروتينات وألياف وفيتامينات: (B، وC، وE، وK)، ونحاس وكلس وحديد ومغنيزيوم وبوتاسيوم، وفضلاً عن أهميته في وجبات الطعام حيث يوفر الطعم والرائحة واللون.. هنا أبرز فوائده الطبية:1. التهاب المفاصل:يفيد الكركم في حالتي: التهاب المفاصل الشيخي، والتهاب المفاصل الرثياني ، لأن له خواص قوية مضادة للالتهاب والجذور الحرة التي تخرب غضاريف المفاصل، وقد ثبت مفعول تناول الكركم بشكل متواتر في تقليل آثار نوبات التهاب المفاصل، وتخفيف حدتها.2. السكري:يساعد الكركم في تنظيم إفراز الإنسولين، وفِي التحكم بمستويات سكر الدم، كما يخفف مقاومة الإنسولين، ويدعم الأدوية التي تستخدم في هذا المرض. وهناك أدلة على دور الكركم الوقائي في منع وقوع المؤهلين للسكري، إلا أن استعماله يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب، لأنه قد يقوي من تأثير أدوية السكري الفعالة إلى حد تسبيب نوبات نقص السكر.3. الكوليسترول:تنتج المضاعفات الوعائية والقلبية عن ارتفاع تركيز الكوليسترول في الدم، وقد ثبت أن الكركم يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول في الجسم، حتى إن استخدم كواحد من البهارات في الطعام المطبوخ ليس إلا.4. المناعة:يحتوي الكركم على مواد تدعى السكريدات المتعددة الشحمية (lipopolysaccharides)، التي تعرف عنها القدرة على تحفيز الجملة المناعية في الإنسان، إضافة إلى دعم المناعة الذي يوفره الكركم بخواصه المضادة للجراثيم والفيروسات والفطور، وينصح الأخصائيون بتناول بعض الكركم (ملعقة صغيرة في فنجان حليب دافئ) عند الإصابة بأي رشح أو نزلة صدرية.5. التئام الجروح:يعتبر الكركم وسيلة طبيعية لمحاربة الإنتان (العدوى)، وينصح بعض الأطباء برش بعض مسحوق الكركم على أي جرح أو حرق لتسريع شفائه، وقد استخدم الكركم في علاج الكثير من التهابات الجلد، بما فيها آفة الصدفية.6. السرطان:يمكن أن يقي الكركم الرجال سرطان الموثة (البروستات)، كما يمكن أن يبطئ تطور المرض في حال وجوده، وقد سُجل عدد من الشواهد يدعم قدرة الكركم الوقائية ضد بعض أنواع سرطان الدم (لوكيميا)، وسرطان القولون والثدي.7. تمييع الدم:يميل المحللون للاعتقاد أن الكركم، الذي ثبت أن له خواص مضادة للتخثر، يفضّل على الأدوية التي تعطى عادة لتمييع الدم في حالات تخثر الأوردة، مثل الأسبيرين والكلوبيدوغريل (بلافيكس)، لأنه ليست له مضاعفات جانبية مثلها.