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تعرفي على أطعمة تحتوي على نسبة كالسيوم أعلى من الحليب

للنساء فقط

2023-07-30 | 07:29
تعرفي على أطعمة تحتوي على نسبة كالسيوم أعلى من الحليب
1,124 مشاهدة

السومرية نيوز- للنساء فقط

يعتبر الحليب غالبًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم، لكن هناك العديد من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على المزيد من الكالسيوم لكل وجبة. إذا كان الشخص يتطلع إلى زيادة تناول الكالسيوم دون الاعتماد فقط على الحليب.

في السطور التالية تعرفي على 11 نوعًا من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

1. حبوب السمسم
تعد بذور السمسم الصغيرة مصدرًا ممتازًا للكالسيوم.

2. بذور الشيا
إلى جانب كونها مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف، توفر بذور الشيا أيضًا كمية جيدة من الكالسيوم.

3. لوز
يعد اللوز وجبة خفيفة لذيذة وهو أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

4. خضروات ورقية
من المعروف أن الخضروات مثل الهانة والسبانخ مليئة بالكالسيوم.

5. سردين
تشتهر أسماك السردين الصغيرة بأنها غنية بالكالسيوم، إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية.

6. سمك السالمون
يعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا آخر للكالسيوم، خاصةً إذا كان يتم استهلاك عظامه الطرية.

7. فاصوليا بيضاء
تحتل الفاصوليا البيضاء موقعًا متميزًا بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم.

8. البرتقال
على الرغم من عدم احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة، إلا أن البرتقال لا يزال بإمكانه المساهمة في تناول جزء من المدخول اليومي للكالسيوم، إلى جانب فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.

9. بروكلي
يمنح البروكلي الجسم الفيتامينات والألياف إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للكالسيوم.

10. تين مجفف
يستمتع الكثيرون بتناول التين المجفف كوجبة خفيفة لذيذة وهو يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الكالسيوم.

11. الحبوب الكاملة المدعمة
يتم إضافة الكالسيوم إلى بعض أنواع حبوب الإفطار، مما يوفر طريقة مناسبة لزيادة الكمية التي يتم تناولها يوميًا.
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