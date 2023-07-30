تعرفي على أطعمة تحتوي على نسبة كالسيوم أعلى من الحليب

في السطور التالية تعرفي على 11 نوعًا من الأطعمة الغنية بالكالسيوم.1. حبوب السمسمتعد بذور السمسم الصغيرة مصدرًا ممتازًا للكالسيوم.2. بذور الشياإلى جانب كونها مصدرًا رائعًا لأحماض أوميغا-3 الدهنية والألياف، توفر بذور الشيا أيضًا كمية جيدة من الكالسيوم.3. لوزيعد اللوز وجبة خفيفة لذيذة وهو أيضًا مصدرًا جيدًا للكالسيوم.4. خضروات ورقيةمن المعروف أن الخضروات مثل الهانة والسبانخ مليئة بالكالسيوم.5. سردينتشتهر أسماك السردين الصغيرة بأنها غنية بالكالسيوم، إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية.6. سمك السالمونيعتبر سمك السلمون أيضًا مصدرًا ممتازًا آخر للكالسيوم، خاصةً إذا كان يتم استهلاك عظامه الطرية.7. فاصوليا بيضاءتحتل الفاصوليا البيضاء موقعًا متميزًا بين الأطعمة الغنية بالكالسيوم.8. البرتقالعلى الرغم من عدم احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، مثل بعض الأطعمة الأخرى في هذه القائمة، إلا أن البرتقال لا يزال بإمكانه المساهمة في تناول جزء من المدخول اليومي للكالسيوم، إلى جانب فيتامين C الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم.9. بروكلييمنح البروكلي الجسم الفيتامينات والألياف إلى جانب كونه مصدرًا جيدًا للكالسيوم.10. تين مجففيستمتع الكثيرون بتناول التين المجفف كوجبة خفيفة لذيذة وهو يحتوي أيضًا على كمية مناسبة من الكالسيوم.11. الحبوب الكاملة المدعمةيتم إضافة الكالسيوم إلى بعض أنواع حبوب الإفطار، مما يوفر طريقة مناسبة لزيادة الكمية التي يتم تناولها يوميًا.