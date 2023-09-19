طريقة عمل دجاج مسحب بالفرن

المكونات- الدجاج: دجاجة (كاملة)- الماء: كوب ونصف- الخل: ثلث كوب- الزيت: ثلث كوب- الثوم: 4 فصوص- كزبرة يابسة: ملعقة صغيرة- معجون الطماطم: 4 ملاعق كبيرة- ملح: حسب الرغبة- فلفل أسود: حسب الرغبة- الكاري: ملعقة صغيرة- بابريكا: ملعقة صغيرة- القرفة: 2 عود- الجزر: 2 حبة (مقطع)- البطاطس: 1 حبة (مقطعة)- هيل: 3 حباتطريقة التحضير- حمي الفرن على درجة حرارة 200 مئوية.- ضعي في الخلاط كلا من الماء، والزيت، والخل، والثوم، والتوابل ما عدا عود القرفة، ثم شغليه لمدة دقيقتين حتى تمتزج جميع المكونات جيداً.- اغسلي الدجاجة جيداً وانقعيها بالخل ثم اشطفيها بالماء.- ضعي الخضار المقطعة في صينية فرن عميقة ثم افتحي الدجاجة من المنتصف دون تقطيعها واضغطيها فوق الخضار حتى تصبح مسطحة وتنضج من الداخل والخارج.- اسكبي الصلصة فوق الدجاجة ووزعيها جيداً.- ضعي 2 كوب ماء في الصينية كي ينضج الخضار وتمتزج الصلصة معه، ثم قطعي أعواد القرفة ووزعيها فوق الدجاجة وبعدها غطي الصينية بورق الألومنيوم.- أدخلي الصينية في الفرن لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الخضار والدجاجة ثم ارفعي ورق الألومنيوم وشغلي الشواية حتى تتحمر الدجاجة من الأعلى.