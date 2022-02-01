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بملعبه الجديد.. الزوراء يهزم الديوانية ويعود لوصافة الدوري
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ما بعد انتخابات 2021
خاص السومرية
12:18 | 2022-02-15
07:07 | 2022-02-15
04:16 | 2022-02-15
15
2022-02
15 Feb 2022
بملعبه الجديد.. الزوراء يهزم الديوانية ويعود لوصافة الدوري
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12:25 | 2022-02-15 12:25
رياضة
بملعبه الجديد.. الزوراء يهزم الديوانية ويعود لوصافة الدوري
15
2022-02
15 Feb 2022
خبير يكشف حجم الفساد في عقود استيراد البنزين المحسن
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12:18 | 2022-02-15 12:18
خاص السومرية
خبير يكشف حجم الفساد في عقود استيراد البنزين المحسن
15
2022-02
15 Feb 2022
ايقاف احد المطربين عن الغناء في مصر
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12:12 | 2022-02-15 12:12
فن وثقافة
ايقاف احد المطربين عن الغناء في مصر
15
2022-02
15 Feb 2022
كتلة كردية تبدي موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط
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12:03 | 2022-02-15 12:03
سياسة
كتلة كردية تبدي موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط
15
2022-02
15 Feb 2022
مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة
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11:43 | 2022-02-15 11:43
سياسة
مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة
15
2022-02
15 Feb 2022
تعرض الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك لهجوم إلكتروني
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11:31 | 2022-02-15 11:31
دوليات
تعرض الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك لهجوم إلكتروني
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أبراج 2022 مع جاكلين عقيقي
05:00 | 2021-11-28 05:00
05:00 | 2021-11-27 05:00
04:30 | 2021-11-26 04:30
02:28 | 2021-11-24 02:28
02:23 | 2021-11-24 02:23
04:30 | 2021-11-22 04:30
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كورونا في العراق

أحدث الحلقات

ناس وناس
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ناس وناس
منطقة الشارجية ١٥ شباط ٢٠٢٢ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 5
01:40 | 2022-02-15
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منطقة الشارجية ١٥ شباط ٢٠٢٢ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 5
01:40 | 2022-02-15
نشرة أخبار السومرية
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نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-02-14
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نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-02-14
خط أحمر
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خط أحمر
تفاصيل إستشهاد الرائد خالص طالب - الحلقة ٣٠ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-02-13
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تفاصيل إستشهاد الرائد خالص طالب - الحلقة ٣٠ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-02-13
رحال
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رحال
محاظفة بابل - الحلقة ٦ | الموسم 3
14:40 | 2022-02-12
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محاظفة بابل - الحلقة ٦ | الموسم 3
14:40 | 2022-02-12
اسرار الفلك
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اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ شباط ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-02-12
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من ١٢ الى ١٨ شباط ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-02-12
Dayane & The City
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Dayane & The City
جمال، أناقة، مجوهرات وموضة - حلقة ٦ | الموسم 1
15:15 | 2022-02-11
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جمال، أناقة، مجوهرات وموضة - حلقة ٦ | الموسم 1
15:15 | 2022-02-11
مع محسّد
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مع محسّد
ريان! بئر يستوحش إنسان! - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:45 | 2022-02-11
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ريان! بئر يستوحش إنسان! - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:45 | 2022-02-11
Biotic
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Biotic
أمراض الكبد، جفاف البشرة، إضطرابات نفسية - الحلقة ٦ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-10
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أمراض الكبد، جفاف البشرة، إضطرابات نفسية - الحلقة ٦ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-10
بعد التحري
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بعد التحري
العقود الحكومية.. انفاق مالي وغياب رقابي - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-10
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العقود الحكومية.. انفاق مالي وغياب رقابي - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-10
علناً
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علناً
السيدة رابحة حمد عبد الله - الحلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-09
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السيدة رابحة حمد عبد الله - الحلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-09
52 دقيقة
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52 دقيقة
سوق الصفارين - حلقة ٦ | الموسم 1
14:40 | 2022-02-08
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سوق الصفارين - حلقة ٦ | الموسم 1
14:40 | 2022-02-08
خارج الصندوق
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خارج الصندوق
رئاسة الجمهورية - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-08
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رئاسة الجمهورية - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-08
تغطية خاصّة
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تغطية خاصّة
صواريخ الكاتيوشا تستهدف مقر الأحزاب والسياسين
14:00 | 2022-01-26
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صواريخ الكاتيوشا تستهدف مقر الأحزاب والسياسين
14:00 | 2022-01-26

الفيديو

مدينة الصدر: اجتماع للنهوض بواقع المدينة خدمياً وعمرانياً
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مدينة الصدر: اجتماع للنهوض بواقع المدينة خدمياً وعمرانياً
03:15 | 2022-02-15
بعد أن طرده أخيه... رجل مسن يفترش الارض ببغداد
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بعد أن طرده أخيه... رجل مسن يفترش الارض ببغداد
03:09 | 2022-02-15
الخلاف يحتدم داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية
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الخلاف يحتدم داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية
02:59 | 2022-02-15
اليوم.. أكثر من 3 الاف إصابة بكورونا في العراق
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اليوم.. أكثر من 3 الاف إصابة بكورونا في العراق
09:22 | 2022-02-14
اهالي اليرموك يناشدون لمنع الاستيلاء على متنزه قرب منازلهم
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اهالي اليرموك يناشدون لمنع الاستيلاء على متنزه قرب منازلهم
03:23 | 2022-02-14
بالفيديو: تهريب علني في القطاعات النفطية
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بالفيديو: تهريب علني في القطاعات النفطية
03:20 | 2022-02-14
تنشيط التبادل التجاري بين العراق ولبنان وتصدير بضائع
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تنشيط التبادل التجاري بين العراق ولبنان وتصدير بضائع
03:07 | 2022-02-14
آخر العروضات: خمسة ملايين دولار مقابل كل مقعد نيابي
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آخر العروضات: خمسة ملايين دولار مقابل كل مقعد نيابي
02:18 | 2022-02-14
بالفيديو.. وقائع جلسة المحكمة الاتحادية للبت في قضية زيباري
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بالفيديو.. وقائع جلسة المحكمة الاتحادية للبت في قضية زيباري
10:16 | 2022-02-13
طيران حربي عراقي يقصف وكراً
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طيران حربي عراقي يقصف وكراً "مهماً" لداعش في كركوك
08:04 | 2022-02-13
خروقات أمنية
خروقات أمنية
خصومات سياسية
خصومات سياسية
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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أبرز الاخبار
12:25 | 2022-02-15
11:43 | 2022-02-15
11:31 | 2022-02-15
11:28 | 2022-02-15
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حاكم الزاملي
محمد الحلبوسي
عبد الله حمدوك
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نانسي بيلوسي
كولن باول
أحمد مسعود
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عرضت 14-02-2022 | 19:45
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عرضت 09-02-2022 | 21:30
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أخبار المحافظات
بغداد
106 مقالة
2022-02-15 | 03:15
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2022-02-13 | 02:31
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ديالى
8 مقالات
صلاح الدين
9 مقالات
النجف
15 مقالة
الديوانية
4 مقالات
كربلاء
9 مقالات
المثنى
4 مقالات
ميسان
45 مقالة
واسط
1 مقالة
الانبار
13 مقالة
السليمانية
0 مقالات
كركوك
9 مقالات
اربيل
5 مقالات
نينوى
6 مقالات
دهوك
0 مقالات
10:55 | 2022-02-15
10:38 | 2022-02-15
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من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.