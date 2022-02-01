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خاص السومرية
خاص السومرية
خبير يكشف حجم الفساد في عقود استيراد البنزين المحسن
12:18 | 2022-02-15
دوليات
الصراع الروسي الأوكراني.. جذور تاريخية هذه أبرز محطاته
07:07 | 2022-02-15
خاص السومرية
مرشح الديمقراطي لرئاسة الجمهورية يعقد المشهد ويعيد التفاهمات الى المربع الاول
04:16 | 2022-02-15
آخر الاخبار
15
2022-02
15 Feb 2022
12:25 | 2022-02-15
12:25
رياضة
بملعبه الجديد.. الزوراء يهزم الديوانية ويعود لوصافة الدوري
15
2022-02
15 Feb 2022
12:18 | 2022-02-15
12:18
خاص السومرية
خبير يكشف حجم الفساد في عقود استيراد البنزين المحسن
15
2022-02
15 Feb 2022
12:12 | 2022-02-15
12:12
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ايقاف احد المطربين عن الغناء في مصر
15
2022-02
15 Feb 2022
12:03 | 2022-02-15
12:03
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كتلة كردية تبدي موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط
15
2022-02
15 Feb 2022
11:43 | 2022-02-15
11:43
سياسة
مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة
15
2022-02
15 Feb 2022
11:31 | 2022-02-15
11:31
دوليات
تعرض الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك لهجوم إلكتروني
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أبراج 2022 مع جاكلين عقيقي
05:00 | 2021-11-28
05:00
أخبار الأبراج
عام 2022... الأرباح أم الخسائر بانتظار مواليد برج الحوت؟
05:00 | 2021-11-27
05:00
أخبار الأبراج
ما الذي يخبئه الفلك لمواليد برج الدلو عام 2022؟
04:30 | 2021-11-26
04:30
أخبار الأبراج
عام 2022... مواعيد مهمة ومصيرية بانتظار مواليد هذا البرج!
02:28 | 2021-11-24
02:28
أخبار الأبراج
كيف سيطلّ عام 2022 على مواليد برج الجوزاء؟
02:23 | 2021-11-24
02:23
أخبار الأبراج
توقعات جاكلين عقيقي: الدولار بارتفاع مستمر في العام 2022
04:30 | 2021-11-22
04:30
أخبار الأبراج
2022 سنة التقدم لمواليد برج الحمل... التفاصيل مع جاكلين عقيقي!
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كورونا في العراق
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منطقة الشارجية ١٥ شباط ٢٠٢٢ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 5
01:40 | 2022-02-15
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منطقة الشارجية ١٥ شباط ٢٠٢٢ - الحلقة ١٧٢ | الموسم 5
01:40 | 2022-02-15
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نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-02-14
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نشرة ١٤ شباط ٢٠٢٢ | 2022
12:45 | 2022-02-14
خط أحمر
تفاصيل إستشهاد الرائد خالص طالب - الحلقة ٣٠ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-02-13
خط أحمر
تفاصيل إستشهاد الرائد خالص طالب - الحلقة ٣٠ | ٢٠٢٢
14:40 | 2022-02-13
رحال
محاظفة بابل - الحلقة ٦ | الموسم 3
14:40 | 2022-02-12
رحال
محاظفة بابل - الحلقة ٦ | الموسم 3
14:40 | 2022-02-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ شباط ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-02-12
اسرار الفلك
من ١٢ الى ١٨ شباط ٢٠٢٢ | 2022
02:00 | 2022-02-12
Dayane & The City
جمال، أناقة، مجوهرات وموضة - حلقة ٦ | الموسم 1
15:15 | 2022-02-11
Dayane & The City
جمال، أناقة، مجوهرات وموضة - حلقة ٦ | الموسم 1
15:15 | 2022-02-11
مع محسّد
ريان! بئر يستوحش إنسان! - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:45 | 2022-02-11
مع محسّد
ريان! بئر يستوحش إنسان! - حلقة ٦٣ | الموسم 2
14:45 | 2022-02-11
Biotic
أمراض الكبد، جفاف البشرة، إضطرابات نفسية - الحلقة ٦ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-10
Biotic
أمراض الكبد، جفاف البشرة، إضطرابات نفسية - الحلقة ٦ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-10
بعد التحري
العقود الحكومية.. انفاق مالي وغياب رقابي - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-10
بعد التحري
العقود الحكومية.. انفاق مالي وغياب رقابي - الحلقة ٥٦ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-10
علناً
السيدة رابحة حمد عبد الله - الحلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-09
علناً
السيدة رابحة حمد عبد الله - الحلقة ١٧ | الموسم 1
14:30 | 2022-02-09
52 دقيقة
سوق الصفارين - حلقة ٦ | الموسم 1
14:40 | 2022-02-08
52 دقيقة
سوق الصفارين - حلقة ٦ | الموسم 1
14:40 | 2022-02-08
خارج الصندوق
رئاسة الجمهورية - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-08
خارج الصندوق
رئاسة الجمهورية - حلقة ٣٧ | الموسم 2
13:45 | 2022-02-08
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صواريخ الكاتيوشا تستهدف مقر الأحزاب والسياسين
14:00 | 2022-01-26
تغطية خاصّة
صواريخ الكاتيوشا تستهدف مقر الأحزاب والسياسين
14:00 | 2022-01-26
الفيديو
مدينة الصدر: اجتماع للنهوض بواقع المدينة خدمياً وعمرانياً
03:15 | 2022-02-15
بعد أن طرده أخيه... رجل مسن يفترش الارض ببغداد
03:09 | 2022-02-15
الخلاف يحتدم داخل البيت الكردي على منصب رئيس الجمهورية
02:59 | 2022-02-15
اليوم.. أكثر من 3 الاف إصابة بكورونا في العراق
09:22 | 2022-02-14
اهالي اليرموك يناشدون لمنع الاستيلاء على متنزه قرب منازلهم
03:23 | 2022-02-14
بالفيديو: تهريب علني في القطاعات النفطية
03:20 | 2022-02-14
تنشيط التبادل التجاري بين العراق ولبنان وتصدير بضائع
03:07 | 2022-02-14
آخر العروضات: خمسة ملايين دولار مقابل كل مقعد نيابي
02:18 | 2022-02-14
بالفيديو.. وقائع جلسة المحكمة الاتحادية للبت في قضية زيباري
10:16 | 2022-02-13
طيران حربي عراقي يقصف وكراً "مهماً" لداعش في كركوك
08:04 | 2022-02-13
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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بملعبه الجديد.. الزوراء يهزم الديوانية ويعود لوصافة الدوري
12:25 | 2022-02-15
مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة
11:43 | 2022-02-15
تعرض الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك لهجوم إلكتروني
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عرضت 14-02-2022 | 19:45
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عرضت 09-02-2022 | 21:30
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ايقاف احد المطربين عن الغناء في مصر
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دوليات
تعرض الدفاع الأوكرانية وعدد من البنوك لهجوم إلكتروني
11:31 | 2022-02-15
دوليات
بيانات مجمعة.. هذا ما وصلت إليه حصيلة ضحايا كورونا
بيانات مجمعة.. هذا ما وصلت إليه حصيلة ضحايا كورونا
أول تعليق أمريكي على الانسحاب الروسي من حدود أوكرانيا
11:09 | 2022-02-15
حاكم مصرف لبنان متوارٍ عن الأنظار.. والسلطات الأمنية تحاول القبض عليه
11:05 | 2022-02-15
الدفاع البريطانية تجدد شكوكها: الغزو الروسي لأوكرانيا وشيك
10:10 | 2022-02-15
أمن
تحذير من الفوضى.. محافظ ذي قار يجتمع مع قائد عمليات سومر
تحذير من الفوضى.. محافظ ذي قار يجتمع مع قائد عمليات سومر
القبض على خمسة إرهابيين من داعش في أربيل
10:24 | 2022-02-15
الحشد يعلن الإطاحة بثلاثة "دواعش خطرين" في الشرقاط
08:47 | 2022-02-15
العثور على اعتدة من مخلفات داعش في ديالى
07:31 | 2022-02-15
سياسة
كتلة كردية تبدي موقفاً من قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط
12:03 | 2022-02-15
سياسة
مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة
مجلس الوزراء يصدر 8 قرارات جديدة
أزمة الرئاسة ودعوة الصدر للبرلمان في نشرة السومرية
11:07 | 2022-02-15
الصدر يوجه دعوة إلى البرلمان
08:58 | 2022-02-15
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
06:23 | 2022-02-15
اقتصاد
عقود الخام الأمريكي تبلغ 95.46 دولار للبرميل
14:37 | 2022-02-14
اقتصاد
خبير يكشف حجم الفساد في عقود استيراد البنزين المحسن
خبير يكشف حجم الفساد في عقود استيراد البنزين المحسن
مصرف الاتحاد يطلق أول حاضنة ومسرعة اعمال رقمية متخصصة في التقنيات المالية
11:25 | 2022-02-15
الذهب يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر
03:56 | 2022-02-15
أسعار النفط تتراجع عن أعلى مستوى في 7 سنوات
02:36 | 2022-02-15
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بملعبه الجديد.. الزوراء يهزم الديوانية ويعود لوصافة الدوري
12:25 | 2022-02-15
بالصور.. جماهير النوارس تزين الملعب في مباراة الافتتاح امام الديوانية
10:55 | 2022-02-15
كلوب: صلاح وماني لا يشربان الكحول مطلقا لذلك يتعافيان بسرعة كبيرة
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14:47 | 2022-02-09
علاج طبيعيّ لحبوب الشباب بسبب الكمامة...
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كيف تختارين درجة الروج الأحمر الأنسب لك في يوم الحب؟
08:00 | 2022-02-09
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توضيح فلكي بشأن صاروخ "سيرتطم" بالقمر
01:21 | 2022-02-15
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حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.