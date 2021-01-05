القبض على أربعة أشخاص بتهمة "الدگة العشائرية" في بغداد

وقال بيان للوكالة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على اربعة متهمين وفق ما يسمى بالدگة العشائرية، حيث تم القبض على ثلاثة منهم في منطقة النهروان ببغداد بعد حدوث مشاجرة بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣٠ وعلى اثر ذلك تم اطلاق النار من قبلهم على منزل الطرف الثاني مما سبب اضرارا في واجهة المنزل".واوضح البيان انه "تم القبض على المتهم الرابع في منطقة الفضيلية في المحافظة اعلاه بعد حدوث خلاف بينه وبين الطرف الثاني على مواد بناء مما ادى الى اطلاق النار من قبله واصابة الطرف الثاني بساقه الأيمن. وقد تم تسليم المتهمين وما لهُ مساس بالجريمة الى مركز الشرطة بوصل استلام اصولي".