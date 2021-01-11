مقتل قياديين في التيار الصدري بمحافظة ميسان

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل قياديين في التيار الصدري بمحافظة ميسان.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "‏قياديين في التيار الصدري اغتيلا في ميسان طريق المجر"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.