اعتقال احد عناصر داعش في الرمادي

اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، اعتقال احد عناصر داعش "الارهابي" في الرمادي بالانبار.



وقال بيان للاستخبارات العسكرية في محافظة الانبار حصلت السومرية نيوز على نسخة منه : "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبكمين محكم في سيطرة الشهيد احمد الصداك قاطع مسؤلية ف2 لمش 38 وباشراف شعبة أستخبارات وأمن فق10 و ضابط أستخبارات لمش 38 تم القاء القبض على الارهابي فائز ثميل خلف غربي تولد 1988 اسم الام نزله علي يسكن قضاء الرمادي الشراع وفق مذكرة قبض 4 ارهاب وتم تسليمه الى مديرية أستخبارات ومكافحة أرهاب الانبار بوصل استلام اصولي".