الارهابي "ابو كريم" في قبضة الاستخبارات العسكرية بنينوى

وقال مصدر أمني للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات إستخبارية دقيقة تفيد بوجود أحد الإرهابيين في ناحية زمار ضمن قاطع ف3 ل مش73 فق15، على الفور خرجت قوة وبعملية إستباقية تم إلقاء القبض على الإرهابي المكنى "ابو كريم"واضاف ان "الارهابي كان مقاتلاً ضمن ما تسمى فرقة (عين جالوت) الإرهابية وصادرة بحقه مذكرة قبض وفق احكام المادة(4)إرهاب".وتابع المصدر انه "تم تسليمه الى شعبة استخبارات ومكافحة إرهاب زمار بوصل تسليم أصولي".