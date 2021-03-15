ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الدولي في بابل

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الدولي في بابل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي على طريق بابل السريع".



وأشار إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات".

