تنفيذ عمليات تفتيش على السلاح غير المرخص في بغداد

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء السابع الفرقة الثانية شرطة اتحادية نفذت عملية تفتيش في منطقة "التراث " ببغداد ، تم العثور خلالها على ( بندقية كلاشنكوف، و3مخزن بندقية كلاشنكوف،ومخزن بندقية M4، ومسدس صوتي مع مخزن مسدس، بالإضافة الى درع نسيجي)".واضاف البيان انه "قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية نفذت عملية تفتيش في منطقة "حي الفرات" ببغداد، اسفرت نتائج التفتيش العثور على بندقية كلاشنكوف ومخزني بندقية كلاشنكوف، و7 إطلاقة بندقية، وحربتي بندقية بالإضافة الى آلة جارحة(قامة) عدد2".وتابع انه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".