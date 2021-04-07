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مكافحة الإرهاب يعلن مقتل 60 إرهابياً في سلسلة تلال حمرين

أمن

2021-04-07 | 05:20
مكافحة الإرهاب يعلن مقتل 60 إرهابياً في سلسلة تلال حمرين
1,270 مشاهدة

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الأربعاء، مقتل (60) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش ضمن عملية "الأسد المتأهب" التي انطلقت الشهر الماضي.

وقال رسول في بيان ورد للسومرية نيوز، إنه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل الأبطال في جهاز مُكافحة الإرهاب عملياتهم النوعية والمتميزة، وبعد أن انطلقت عملية الأسد المُتاهب في الشهر السابق والتي أسفرت عن تدمير (120) كهفا ووكرا وقتل (27) عُنصرا من داعـش، والتي هرب على أثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ، فقد تمكن رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يُطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة التي سيلجئون لها".

وأضاف، أنه "فور استقرارهم داخل هذه الأوكار البديلة، أرسل أبطالنا في جهاز مُكافحة الإرهاب إحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية البطلة، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على أوكار بقايا داعـش بتاريخ ٢٥ آذار للعام ٢٠٢١ ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجئوا أليها بشكلٍ كامل".

وتابع أنه "اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧ أسفر القصف عن مقتل (60) إرهابياً من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيك نوعي جديد ومُحترف بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ورجال القوة الجوية العراقية الشجعان".

واوضح أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي وللقائد العام للقوات المُسلحة بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وإن تطهير أرضنا المُقدسة من هذه البراثن قادمٌ لا محالة".
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