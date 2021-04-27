شرطة ديالى تعلن تحرير مختطف وإلقاء القبض على احد خاطفيه

وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة تفيد باختطاف مواطن من سكنة محافظة بغداد واقتيادهُ الى محافظة ديالى تم تشكيل فريق عمل أمني مشترك، حيث تم مسك مداخل ومخارج المحافظة، إذ تمكن الفريق من تحرير المختطف واستعادة سيارته المسروقة وإلقاء القبض أحد خاطفيه في مدينة بعقوبة خلال وقت قياسي بأقل من ثلاث ساعات من اختطافه".واضاف انه "تم تقديمهُ للعدالة بعد إكمال الإجراءات التحقيقية في الحادث".