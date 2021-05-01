قوات حفظ القانون تمارس التدريب العملي ضمن ساحة التحرير (صور)

كشف مصدر أمني، اليوم السبت، عن طبيعة التواجد المكثف لقوات حفظ القانون وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوات حفظ القانون تمارس التدريب العملي لوحدات قواتها ضمن ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد".



أدناه صور التدريب: