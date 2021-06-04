بالوثيقة: تحديد موعد استضافة القادة الامنين

كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، ان رئاسة مجلس النواب حددت من حيث المبدأ الثالث عشر من الشهر الحالي موعداً لاستضافة القادة الأمنيين.

وبحسب الوثيقة المقدمة من قبل صروط لرئاسة المجلس، فان "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وافق على إستضافة القادة الأمنيين في القاعة الدستورية بمبنى البرلمان".

وتلخص طلب صروط في الإستضافة "لتقييم عام للوضع الأمني، والإستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وحماية مؤسسات الدولة من الحرق والخلق التجاوزات الحاصلة، والكشف عن قتلة الناشطين والإعلاميين والمواطنين ومعالجة عمليات الاغتيال والقتلة والخطف، والتوغل التركي في شمال العراق وتداعياته".