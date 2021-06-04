مقتل منتسب بـ"الحشد العشائري" شمالي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل منتسب بالحشد العشائري شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً قتل بهجوم مسلح ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد".



وبين، أن "المعلومات الاولية تشيير الى انه منسوب للحشد العشائري في القضاء".

