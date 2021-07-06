كردستان والتحالف الدولي يتفقان على مواصلة التنسيق لمواجهة "تهديدات الإرهاب"

وقال مكتب بارزاني في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم الثلاثاء، نائب القائد العام لقوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال ريتشارد بيل، لبحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في العراق وسوريا وعدد من القضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك".وتم التأكيد خلال الاجتماع، بحسب البيان، على "ضرورة مواصلة التعاون والتنسيق بين إقليم كردستان وقوات التحالف لضمان مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة".