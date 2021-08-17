مقتل واصابة 5 عناصر من الحشد الشعبي بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "تزف هيئة الحشد الشعبي المقاتل (نعمة جاسم محمد إبراهيم) أحد مقاتلي لواء نداء ديالى شهيدا ضمن عمليات عاشوراء الكرامة شمال شرق ديالى".وأضافت: "ونال المقاتل نعمة جاسم محمد إبراهيم وسام الشهادة وأصيب أربعة مقاتلين اخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعها عناصر داعش استهدفت عجلتهم في حوض بحيرة حمرين شمال شرق ديالى".واشارت الهيئة الى انه، "في الوقت الذي نعزي فيه ذوي الشهيد، نجدد العهد بمواصلة طريق الجهاد وملاحقة الارهاب دفاعا عن حياض الوطن والمقدسات".