الإطاحة بعصابة متخصصة بسرقة المواطنين والتجار في منطقة جميلة ببغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد رصد بعض حوادث السرقات والسطو ضمن منطقة جميلة التجارية من قبل اشخاص مسلحين يستقلون عجلة نوع النترا صفراء اللون، تم على الفور ولأهمية الموضوع تشكيل فريق عمل اثمر بالتوصل الى المتهمين المقصودين وهم اثنان".واضافت، انه "بعد اخذ الموافقات الاصولية تم القبض عليهم بكمين محكم وضبطت بحوزتهم عجلة نوع النترا أجرة صفراء اللون التي اشارت اليها بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية أثر مناشدة المواطنين والتجار ضمن منطقة جميلة".واشارت الوكالة الى، انه "تم تدوين اقوال المتهمين الأثنين بالأعتراف ابتدائياً وقضائياً والتي جائت مطابقة لأصل الاخبارات المسجلة لدينا لأربعة حوادث سرقة وتسليب وقد قرر قاضي التحقيق توقيفهم وفق احكام المادة ٤٤٢ من قانون العقوبات واتخاذ كافة الاجراءآت القانونية الاصولية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".