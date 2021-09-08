القبض على 11 متهماً من طرفي مشاجرة حصلت في مدينة الصدر

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة والعمل على الحد من النزاعات العشائرية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١١ متهماً من طرفي المشاجرة التي حصلت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".وأضافت، ان "القوات الأمنية تمكنت أيضاً من ضبط ٣ بنادق نوع كلاشنكوف واخرى نوع برنو و٣ مسدسات، فضلا عن ناظور، وعجلة نوع سايبا كانت تحمل السلاح، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل مع الأسلحة المضبوطة وفقاً للسياقات".